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Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей

Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей

Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

2026-08-28T10:43+0300

бизнес

финансы

якутия

бурятия

иркутская область

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка холдинга за шесть месяцев выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей. Показатель банковской EBITDA достиг 20,859 миллиарда рублей, показав рост на 80% к показателю аналогичного прошлогоднего периода. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее. Валовая прибыль увеличилась на 96%, до 15,284 миллиарда рублей. Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 32,233 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на 35%. Финансовый долг "Селигдара" на конец полугодия был на уровне 162,211 миллиарда рублей, чистый долг - 153,061 миллиарда рублей. Соотношение показателей чистый долг к банковской EBITDA составило 2,87х. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

якутия

бурятия

иркутская область

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бизнес, финансы, якутия, бурятия, иркутская область