Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/pribyl-872761188.html
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:43+0300
2026-08-28T10:43+0300
бизнес
финансы
якутия
бурятия
иркутская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872761188.jpg?1787903035
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Выручка холдинга за шесть месяцев выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей. Показатель банковской EBITDA достиг 20,859 миллиарда рублей, показав рост на 80% к показателю аналогичного прошлогоднего периода. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее. Валовая прибыль увеличилась на 96%, до 15,284 миллиарда рублей. Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 32,233 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на 35%. Финансовый долг "Селигдара" на конец полугодия был на уровне 162,211 миллиарда рублей, чистый долг - 153,061 миллиарда рублей. Соотношение показателей чистый долг к банковской EBITDA составило 2,87х. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
якутия
бурятия
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, якутия, бурятия, иркутская область
Бизнес, Финансы, ЯКУТИЯ, Бурятия, Иркутская область
10:43 28.08.2026
 
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей

Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Выручка холдинга за шесть месяцев выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей. Показатель банковской EBITDA достиг 20,859 миллиарда рублей, показав рост на 80% к показателю аналогичного прошлогоднего периода. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее.
Валовая прибыль увеличилась на 96%, до 15,284 миллиарда рублей. Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 32,233 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на 35%.
Финансовый долг "Селигдара" на конец полугодия был на уровне 162,211 миллиарда рублей, чистый долг - 153,061 миллиарда рублей. Соотношение показателей чистый долг к банковской EBITDA составило 2,87х.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
 
БизнесФинансыЯКУТИЯБурятияИркутская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала