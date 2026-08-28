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Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:43+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Выручка холдинга за шесть месяцев выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей. Показатель банковской EBITDA достиг 20,859 миллиарда рублей, показав рост на 80% к показателю аналогичного прошлогоднего периода. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее.
Валовая прибыль увеличилась на 96%, до 15,284 миллиарда рублей. Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 32,233 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на 35%.
Финансовый долг "Селигдара" на конец полугодия был на уровне 162,211 миллиарда рублей, чистый долг - 153,061 миллиарда рублей. Соотношение показателей чистый долг к банковской EBITDA составило 2,87х.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
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бизнес, финансы, якутия, бурятия, иркутская область
Бизнес, Финансы, ЯКУТИЯ, Бурятия, Иркутская область
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 млрд рублей
Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО за полгода составила 3,392 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Селигдара" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
Выручка холдинга за шесть месяцев выросла на 47%, до 41,662 миллиарда рублей. Показатель банковской EBITDA достиг 20,859 миллиарда рублей, показав рост на 80% к показателю аналогичного прошлогоднего периода. Рентабельность по EBITDA составила 50% против 41% ранее.
Валовая прибыль увеличилась на 96%, до 15,284 миллиарда рублей. Выручка от реализации золота, произведенного компаниями холдинга, составила 32,233 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года на 35%.
Финансовый долг "Селигдара" на конец полугодия был на уровне 162,211 миллиарда рублей, чистый долг - 153,061 миллиарда рублей. Соотношение показателей чистый долг к банковской EBITDA составило 2,87х.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.