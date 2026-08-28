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Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46%

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46%

Добавлен комментарий компании и бэкграунд (после второго абзаца). | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:53+0300

2026-08-28T10:53+0300

2026-08-28T10:53+0300

финансы

совкомфлот

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Добавлен комментарий компании и бэкграунд (после второго абзаца). МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 21,495 миллиарда рублей против убытка в 36,867 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период выросла на 46% в годовом выражении и составила 78,101 миллиарда рублей. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте за январь-июнь текущего года составила 61,579 миллиарда рублей, что на 42% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода. "Обеспечить положительную динамику позволили устойчивый рост объема доходов портфеля долгосрочных контрактов (в том числе за счет расширения флота для обслуживания индустриальных проектов) и увеличение доходов в танкерных сегментах бизнеса", - прокомментировали в "Совкомфлоте" финансовые итоги полугодия. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.

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финансы, совкомфлот