https://1prime.ru/20260828/pribyl-872761672.html
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
Добавлен комментарий компании и бэкграунд (после второго абзаца). | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:53+0300
2026-08-28T10:53+0300
2026-08-28T10:53+0300
финансы
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872761672.jpg?1787903590
Добавлен комментарий компании и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 21,495 миллиарда рублей против убытка в 36,867 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период выросла на 46% в годовом выражении и составила 78,101 миллиарда рублей. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте за январь-июнь текущего года составила 61,579 миллиарда рублей, что на 42% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
"Обеспечить положительную динамику позволили устойчивый рост объема доходов портфеля долгосрочных контрактов (в том числе за счет расширения флота для обслуживания индустриальных проектов) и увеличение доходов в танкерных сегментах бизнеса", - прокомментировали в "Совкомфлоте" финансовые итоги полугодия.
Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, совкомфлот
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО за I полугодие выросла на 46%
Добавлен комментарий компании и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 21,495 миллиарда рублей против убытка в 36,867 миллиарда рублей годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период выросла на 46% в годовом выражении и составила 78,101 миллиарда рублей. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте за январь-июнь текущего года составила 61,579 миллиарда рублей, что на 42% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
"Обеспечить положительную динамику позволили устойчивый рост объема доходов портфеля долгосрочных контрактов (в том числе за счет расширения флота для обслуживания индустриальных проектов) и увеличение доходов в танкерных сегментах бизнеса", - прокомментировали в "Совкомфлоте" финансовые итоги полугодия.
Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.