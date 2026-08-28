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Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за I полугодие выросла на 10,9%

Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за I полугодие выросла на 10,9% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за I полугодие выросла на 10,9%

Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за первое полугодие текущего года выросла на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 3,2 миллиарда рублей,... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:30+0300

2026-08-28T12:30+0300

2026-08-28T12:30+0300

финансы

ярославская область

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-2 по МСФО за первое полугодие текущего года выросла на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 3,2 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании. Выручка компании увеличилась на 32,2% и составила 45,92 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 42,33 миллиарда рублей, что на 35,4% больше, чем годом ранее. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в пяти регионах России - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье.

ярославская область

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финансы, ярославская область