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Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5%
Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5%
Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 95,5% в годовом выражении и составила 987 миллионов... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:06+0300
2026-08-28T16:09+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 95,5% в годовом выражении и составила 987 миллионов рублей, следует из отчета компании. Выручка сократилась на 90,1% и составила 4,9 миллиарда рублей. По итогам отчетного периода компания получила валовый убыток в 278 миллионов рублей против валовой прибыли в 16,8 миллиарда рублей в аналогичном прошлогоднем периоде. Также ОВК получила операционный убыток в 1,8 миллиарда рублей против прибыли в 20,6 миллиарда рублей в первом полугодии 2025 года. НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:06 28.08.2026 (обновлено: 16:09 28.08.2026)
 
Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5%

Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии снизилась на 95,5%, до 987 миллионов рублей

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 95,5% в годовом выражении и составила 987 миллионов рублей, следует из отчета компании.
Выручка сократилась на 90,1% и составила 4,9 миллиарда рублей. По итогам отчетного периода компания получила валовый убыток в 278 миллионов рублей против валовой прибыли в 16,8 миллиарда рублей в аналогичном прошлогоднем периоде.
Также ОВК получила операционный убыток в 1,8 миллиарда рублей против прибыли в 20,6 миллиарда рублей в первом полугодии 2025 года.
НПК "Объединенная вагонная компания" – российский производитель грузовых вагонов. Холдинг выпускает более 70 моделей подвижного состава. Производственные мощности группы позволяют выпускать до 20 тысяч вагонов в год.
 
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