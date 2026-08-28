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Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5%
Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5%
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании китайского производителя автомобилей BYD, по итогам первой половины года сократилась на 20,5% в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:06+0300
2026-08-28T16:09+0300
бизнес
финансы
byd
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании китайского производителя автомобилей BYD, по итогам первой половины года сократилась на 20,5% в годовом выражении и составила 12,325 миллиарда юаней (около 1,8 миллиарда долларов), следует из отчетности BYD. Прибыль на акцию BYD снизилась на 21%, до 1,35 юаня (0,2 доллара). Операционная прибыль в отчетном периоде также сократилась на 21% и составила 14,744 миллиарда юаней (2,2 миллиарда долларов). Выручка компании в первом полугодии опустилась на 7,1% и составила 344,815 миллиарда юаней (51,2 миллиарда долларов). BYD - китайский производитель электромобилей, компания была основана в 1995 году. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.
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бизнес, финансы, byd
Бизнес, Финансы, BYD
16:06 28.08.2026 (обновлено: 16:09 28.08.2026)
 
Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5%

Чистая прибыль китайского автопроизводителя BYD в I полугодии упала на 20,5%, до $1,8 млрд

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании китайского производителя автомобилей BYD, по итогам первой половины года сократилась на 20,5% в годовом выражении и составила 12,325 миллиарда юаней (около 1,8 миллиарда долларов), следует из отчетности BYD.
Прибыль на акцию BYD снизилась на 21%, до 1,35 юаня (0,2 доллара). Операционная прибыль в отчетном периоде также сократилась на 21% и составила 14,744 миллиарда юаней (2,2 миллиарда долларов).
Выручка компании в первом полугодии опустилась на 7,1% и составила 344,815 миллиарда юаней (51,2 миллиарда долларов).
BYD - китайский производитель электромобилей, компания была основана в 1995 году. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.
 
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