https://1prime.ru/20260828/pribyl-872778379.html

Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5%

Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль BYD в первом полугодии сократилась на 20,5%

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании китайского производителя автомобилей BYD, по итогам первой половины года сократилась на 20,5% в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:06+0300

2026-08-28T16:06+0300

2026-08-28T16:09+0300

бизнес

финансы

byd

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872778379.jpg?1787922586

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании китайского производителя автомобилей BYD, по итогам первой половины года сократилась на 20,5% в годовом выражении и составила 12,325 миллиарда юаней (около 1,8 миллиарда долларов), следует из отчетности BYD. Прибыль на акцию BYD снизилась на 21%, до 1,35 юаня (0,2 доллара). Операционная прибыль в отчетном периоде также сократилась на 21% и составила 14,744 миллиарда юаней (2,2 миллиарда долларов). Выручка компании в первом полугодии опустилась на 7,1% и составила 344,815 миллиарда юаней (51,2 миллиарда долларов). BYD - китайский производитель электромобилей, компания была основана в 1995 году. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, byd