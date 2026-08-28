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Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО выросла на 8%

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО выросла на 8% - 28.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО выросла на 8%

Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:21+0300

2026-08-28T16:21+0300

2026-08-28T16:29+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии 2026 года выросла на 8% в годовом выражении и составила 7,889 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла на 17% и составила 305 миллиардов рублей. Операционные расходы увеличились на 21%, до 267,847 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2026 года выросли до 201,198 миллиарда рублей после 173,732 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период сократились до 74,846 миллиарда с 122,236 миллиарда рублей. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/ч.

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