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Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок газа - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок газа
Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок газа - 28.08.2026, ПРАЙМ
Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок газа
Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок природного газа, сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:58+0300
2026-08-28T12:58+0300
газ
приднестровье
кишинев
украина
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок природного газа, сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Правительство Приднестровья, президент делают все необходимое для того, чтобы поставки газа были стабильны. Это самое главное. Мы работаем с российскими коллегами, мы в постоянном контакте: и в телефонном режиме, и в очном режиме тоже проводятся совещания с участием наших специалистов. Поэтому на сегодняшний день говорить, что не будет газа, нельзя. Мы прогнозируем наличие газа в Приднестровье", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Он также добавил, что сегодня в Приднестровье рассматривают различные варианты газоснабжения, так как ситуация по периметру нестабильная. "Мы должны думать и постоянно думаем об этом. Правительство работает, мы постоянно об этом дискутируем. В том числе об установке альтернативных источников питания – речь идет в большей степени о твердотопливных котлах… Мы переводим все коррекционные учреждения, все детские дома, все дома престарелых, многие садики, некоторые школы, места лишения свободы, объекты здравоохранения на альтернативные источники питания", - отметил Красносельский. Глава ПМР также сообщил, что в Приднестровье работают над тем, чтобы был запас угля, дров, дизельного топлива и так далее. "Как показала практика, мы с трудом, конечно же, с напряжением, но преодолели тот период опасный, который возник с 1 января 2025 года. Что касается газа – работа проводится, она обширная весьма, есть там много всяких разных вопросов дополнительных к этому, но они решаются", - добавил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
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газ, приднестровье, кишинев, украина, газпром
Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, УКРАИНА, Газпром
12:58 28.08.2026
 
Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок газа

Глава ПМР Красносельский: ПМР делает все для обеспечения стабильных поставок газа

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ТИРАСПОЛЬ, 28 авг - ПРАЙМ. Приднестровье делает все для обеспечения стабильных поставок природного газа, сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Правительство Приднестровья, президент делают все необходимое для того, чтобы поставки газа были стабильны. Это самое главное. Мы работаем с российскими коллегами, мы в постоянном контакте: и в телефонном режиме, и в очном режиме тоже проводятся совещания с участием наших специалистов. Поэтому на сегодняшний день говорить, что не будет газа, нельзя. Мы прогнозируем наличие газа в Приднестровье", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Он также добавил, что сегодня в Приднестровье рассматривают различные варианты газоснабжения, так как ситуация по периметру нестабильная. "Мы должны думать и постоянно думаем об этом. Правительство работает, мы постоянно об этом дискутируем. В том числе об установке альтернативных источников питания – речь идет в большей степени о твердотопливных котлах… Мы переводим все коррекционные учреждения, все детские дома, все дома престарелых, многие садики, некоторые школы, места лишения свободы, объекты здравоохранения на альтернативные источники питания", - отметил Красносельский.
Глава ПМР также сообщил, что в Приднестровье работают над тем, чтобы был запас угля, дров, дизельного топлива и так далее. "Как показала практика, мы с трудом, конечно же, с напряжением, но преодолели тот период опасный, который возник с 1 января 2025 года. Что касается газа – работа проводится, она обширная весьма, есть там много всяких разных вопросов дополнительных к этому, но они решаются", - добавил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
 
ГазПРИДНЕСТРОВЬЕКишиневУКРАИНАГазпром
 
 
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