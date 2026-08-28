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Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле упали на 11,7%
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле упали на 11,7% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле упали на 11,7%
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле текущего года составили 219 единиц, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
2026-08-28T13:59+0300
бизнес
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bentley
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле текущего года составили 219 единиц, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщило агентство "Автостат".
"В июле нынешнего года жители РФ приобрели 219 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 11,7% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, после майского небольшого роста (+2,1%) вторичный рынок люксовых машин вернулся к падению", - говорится в сообщении.
Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley с результатом 71 проданный автомобиль с пробегом. Второе место у Rolls-Royce (57 машин), а третью строчку с одинаковым результатом разделили подержанные Lamborghini и Maserati (по 31).
Кроме того, в июле было куплено 22 Ferrari с пробегом и семь - Aston Martin.
Среди моделей лидируют Bentley Continental GT (35 автомобилей), Lamborghini Urus (22) и Rolls-Royce Cullinan (19). В первую пятерку также попали Bentley Bentayga (16 машин) и Bentley Continental Flying Spur (14 автомобилей).
"Что касается итогов семи месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1 459 подержанных "люксов". И это на 2,3% меньше, чем в январе–июле прошлого года", - добавили в "Автостате".
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бизнес, россия, bentley, rolls-royce, aston martin
Бизнес, РОССИЯ, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле упали на 11,7%
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле снизились на 11,7%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России в июле текущего года составили 219 единиц, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщило агентство "Автостат".
"В июле нынешнего года жители РФ приобрели 219 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 11,7% меньше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, после майского небольшого роста (+2,1%) вторичный рынок люксовых машин вернулся к падению", - говорится в сообщении.
Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley с результатом 71 проданный автомобиль с пробегом. Второе место у Rolls-Royce (57 машин), а третью строчку с одинаковым результатом разделили подержанные Lamborghini и Maserati (по 31).
Кроме того, в июле было куплено 22 Ferrari с пробегом и семь - Aston Martin.
Среди моделей лидируют Bentley Continental GT (35 автомобилей), Lamborghini Urus (22) и Rolls-Royce Cullinan (19). В первую пятерку также попали Bentley Bentayga (16 машин) и Bentley Continental Flying Spur (14 автомобилей).
"Что касается итогов семи месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1 459 подержанных "люксов". И это на 2,3% меньше, чем в январе–июле прошлого года", - добавили в "Автостате".