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Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" вышло на проектную мощность - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" вышло на проектную мощность
Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" вышло на проектную мощность - 28.08.2026, ПРАЙМ
Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" вышло на проектную мощность
Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") в Татарстане вышло на проектную мощность в 50 тысяч тонн в год, сообщило предприятие. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:59+0300
2026-08-28T10:59+0300
россия
промышленность
татарстан
европа
сибур
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") в Татарстане вышло на проектную мощность в 50 тысяч тонн в год, сообщило предприятие. Годом ранее в Нижнекамске получили первый гексен-1. Этот продукт - ключевой сомономер для выпуска специальных марок полиэтилена с повышенной прочностью, стойкостью и долговечностью. Производство создано для замещения импортных поставкок гексена. "Итоги первого года и планы: в августе 2026 года комплекс подтвердил выход на проектную мощность 50 тысяч тонн в год. С начала выпуска произведено 24 тысяч тонн. Выход на проектную мощность обеспечит ежегодный объем гексена-1 для производства более 3,3 миллиона тонн специальных марок полиэтилена", - говорится в сообщении. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
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россия, промышленность, татарстан, европа, сибур
РОССИЯ, Промышленность, ТАТАРСТАН, ЕВРОПА, Сибур
10:59 28.08.2026
 
Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" вышло на проектную мощность

Производство гексена в Татарстане вышло на проектную мощность в 50 тысяч тонн в год

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Производство гексена на "Нижнекамскнефтехиме" (входит в "Сибур") в Татарстане вышло на проектную мощность в 50 тысяч тонн в год, сообщило предприятие.
Годом ранее в Нижнекамске получили первый гексен-1. Этот продукт - ключевой сомономер для выпуска специальных марок полиэтилена с повышенной прочностью, стойкостью и долговечностью. Производство создано для замещения импортных поставкок гексена.
"Итоги первого года и планы: в августе 2026 года комплекс подтвердил выход на проектную мощность 50 тысяч тонн в год. С начала выпуска произведено 24 тысяч тонн. Выход на проектную мощность обеспечит ежегодный объем гексена-1 для производства более 3,3 миллиона тонн специальных марок полиэтилена", - говорится в сообщении.
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
 
РОССИЯПромышленностьТАТАРСТАНЕВРОПАСибур
 
 
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