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Рубль и август: все под контролем - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль и август: все под контролем
Рубль и август: все под контролем - 28.08.2026, ПРАЙМ
Рубль и август: все под контролем
К концу августа ожидаем сохранения рубля в относительно стабильном диапазоне: доллар 82-87 руб., юань 12,2-13 руб. Евро пока не закрепился выше 100 руб., но... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:03+0300
2026-08-28T15:03+0300
рынок
минфин
мнения аналитиков
статья
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. К концу августа ожидаем сохранения рубля в относительно стабильном диапазоне: доллар 82-87 руб., юань 12,2-13 руб. Евро пока не закрепился выше 100 руб., но постепенно приближается к этой отметке. До конца августа ориентир по евро 95-101 руб., кратковременный выход выше 100 руб. возможен.Ослабление рубля в августе было связано прежде всего с сезонным ростом спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и общим внешним фоном. Дополнительное давление создавали санкционные риски и операции Минфина в рамках бюджетного правила. При этом движение курса не носило одностороннего характера: высокие процентные ставки в российской экономике продолжали поддерживать рубль, а достаточно высокие цены на нефть обеспечивали устойчивую экспортную выручку.К сентябрю для курса рубля в первую очередь будут важны баланс экспортных и импортных потоков, динамика цен на нефть, действия Минфина и общая ситуация на внешних рынках.Период налоговых выплат экспортеров способен снизить давление на рубль, поскольку предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Высокая ключевая ставка ЦБ также останется значимым фактором поддержки российской валюты.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рынок, минфин, мнения аналитиков
Рынок, Минфин, Мнения аналитиков, Статья
15:03 28.08.2026
 
Рубль и август: все под контролем

Проценко: ослабление рубля связано с сезонным спросом импортеров и санкционными рисками

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. К концу августа ожидаем сохранения рубля в относительно стабильном диапазоне: доллар 82-87 руб., юань 12,2-13 руб. Евро пока не закрепился выше 100 руб., но постепенно приближается к этой отметке. До конца августа ориентир по евро 95-101 руб., кратковременный выход выше 100 руб. возможен.

Ослабление рубля в августе было связано прежде всего с сезонным ростом спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и общим внешним фоном. Дополнительное давление создавали санкционные риски и операции Минфина в рамках бюджетного правила. При этом движение курса не носило одностороннего характера: высокие процентные ставки в российской экономике продолжали поддерживать рубль, а достаточно высокие цены на нефть обеспечивали устойчивую экспортную выручку.

К сентябрю для курса рубля в первую очередь будут важны баланс экспортных и импортных потоков, динамика цен на нефть, действия Минфина и общая ситуация на внешних рынках.

Период налоговых выплат экспортеров способен снизить давление на рубль, поскольку предложение иностранной валюты со стороны экспортеров будет увеличиваться. Высокая ключевая ставка ЦБ также останется значимым фактором поддержки российской валюты.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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