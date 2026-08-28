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Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков

Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил пресс-секретарь российского... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:00+0300

2026-08-28T13:00+0300

2026-08-28T13:00+0300

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

общество

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября... Во второй половине дня время отведено на общение с прибывшим с рабочим визитом в Россию президентом Беларуси Лукашенко", — сказал Песков журналистам.

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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, общество