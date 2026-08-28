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Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков
Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил пресс-секретарь российского... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:00+0300
2026-08-28T13:00+0300
2026-08-28T13:00+0300
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общество
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообщается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во второй половине дня в субботу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября... Во второй половине дня время отведено на общение с прибывшим с рабочим визитом в Россию президентом Беларуси Лукашенко", — сказал Песков журналистам.
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, общество
Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, Общество
Путин встретится с Лукашенко в субботу, сообщил Песков
Песков: встреча с Путиным пройдет во второй половине дня в рамках визита Лукашенко