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Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым
Президент России Владимир Путин проведет отдельную непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Нижнем Новгороде, сообщил пресс-секретарь главы | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:47+0300
2026-08-28T13:55+0300
россия
банки
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
игорь шувалов
дмитрий песков
агентство стратегических инициатив
вэб
аси
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет отдельную непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Нижнем Новгороде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент в пятницу посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой и примет участие в работе форума "Сильные идеи для нового времени". Путин выступит перед участниками и обсудит с ними тему развития Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Отдельно встретится - это непублично будет - с Шуваловым, пообщается. Поработают по тематике АСИ", - рассказал Песков журналистам. Форум "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде проходит 27-28 августа. Форум проводят с 2020 года по поручению президента РФ. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, банки, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, игорь шувалов, дмитрий песков, агентство стратегических инициатив, вэб, аси
РОССИЯ, Банки, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин, Игорь Шувалов, Дмитрий Песков, Агентство стратегических инициатив, ВЭБ, АСИ
13:47 28.08.2026 (обновлено: 13:55 28.08.2026)
 
Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым

Песков: Владимир Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым в Нижнем Новгороде

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет отдельную непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Нижнем Новгороде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в пятницу посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой и примет участие в работе форума "Сильные идеи для нового времени". Путин выступит перед участниками и обсудит с ними тему развития Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Отдельно встретится - это непублично будет - с Шуваловым, пообщается. Поработают по тематике АСИ", - рассказал Песков журналистам.
Форум "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде проходит 27-28 августа. Форум проводят с 2020 года по поручению президента РФ. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
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