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Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым

Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин проведет закрытую встречу с главой ВЭБ Шуваловым

Президент России Владимир Путин проведет отдельную непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Нижнем Новгороде, сообщил пресс-секретарь главы | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T13:47+0300

2026-08-28T13:47+0300

2026-08-28T13:55+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет отдельную непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым в Нижнем Новгороде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент в пятницу посетит Нижний Новгород с рабочей поездкой и примет участие в работе форума "Сильные идеи для нового времени". Путин выступит перед участниками и обсудит с ними тему развития Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Отдельно встретится - это непублично будет - с Шуваловым, пообщается. Поработают по тематике АСИ", - рассказал Песков журналистам. Форум "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде проходит 27-28 августа. Форум проводят с 2020 года по поручению президента РФ. Организаторы форума – АСИ и фонд "Росконгресс". Соорганизаторы – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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