https://1prime.ru/20260828/putin-872774891.html

Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga

Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga, сообщил пресс-секретарь главы... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T15:11+0300

2026-08-28T15:11+0300

2026-08-28T15:13+0300

бизнес

россия

нижний новгород

владимир путин

дмитрий песков

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872774891.jpg?1787919193

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в пятницу будет работать в Нижнем Новгороде, где примет участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", а также осмотрит в городе новые объекты инфраструктуры. "Также посетит новое автомобильное производство. Новые автомобили начинают производить, автомобили Volga, это абсолютно новое производство", - сказал Песков журналистам. Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин, дмитрий песков, volkswagen