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Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga
Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga, сообщил пресс-секретарь главы... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:11+0300
2026-08-28T15:13+0300
бизнес
россия
нижний новгород
владимир путин
дмитрий песков
volkswagen
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в пятницу будет работать в Нижнем Новгороде, где примет участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", а также осмотрит в городе новые объекты инфраструктуры. "Также посетит новое автомобильное производство. Новые автомобили начинают производить, автомобили Volga, это абсолютно новое производство", - сказал Песков журналистам. Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин, дмитрий песков, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Volkswagen
15:11 28.08.2026 (обновлено: 15:13 28.08.2026)
 
Путин в Нижнем Новгороде ознакомится с производством новой Volga

Песков: Владимир Путин ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижний Новгород ознакомится с производством нового автомобиля бренда Volga, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин в пятницу будет работать в Нижнем Новгороде, где примет участие в форуме "Сильные идеи для нового времени", а также осмотрит в городе новые объекты инфраструктуры.
"Также посетит новое автомобильное производство. Новые автомобили начинают производить, автомобили Volga, это абсолютно новое производство", - сказал Песков журналистам.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Производство легковых автомобилей" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи машин стартовали 19 июня 2026 года. В модельную линейку бренда на сегодняшний день входят три автомобиля: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДВладимир ПутинДмитрий ПесковVolkswagen
 
 
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