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Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России
Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:48+0300
2026-08-28T17:48+0300
2026-08-28T17:48+0300
технологии
россия
нижний новгород
калининград
владивосток
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В ходе выступления он отметил, что вся Россия - от Калининграда до Владивостока - должна пользоваться и гордиться отечественными технологическими решениями и разработками. "Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив", - подчеркнул глава государства. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России