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Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России

Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России

Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:48+0300

2026-08-28T17:48+0300

2026-08-28T17:48+0300

технологии

россия

нижний новгород

калининград

владивосток

владимир путин

агентство стратегических инициатив

росконгресс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В ходе выступления он отметил, что вся Россия - от Калининграда до Владивостока - должна пользоваться и гордиться отечественными технологическими решениями и разработками. "Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив", - подчеркнул глава государства. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

нижний новгород

калининград

владивосток

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технологии, россия, нижний новгород, калининград, владивосток, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс