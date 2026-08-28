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Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России
Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:48+0300
2026-08-28T17:48+0300
технологии
россия
нижний новгород
калининград
владивосток
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В ходе выступления он отметил, что вся Россия - от Калининграда до Владивостока - должна пользоваться и гордиться отечественными технологическими решениями и разработками. "Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив", - подчеркнул глава государства. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
нижний новгород
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технологии, россия, нижний новгород, калининград, владивосток, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс
Технологии, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, КАЛИНИНГРАД, Владивосток, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс
17:48 28.08.2026
 
Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России

Путин призвал выстроить полноценную систему поддержки инноваций в России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума Россия - спортивная держава в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал выстроить в стране полноценную систему поддержки инноваций.
Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В ходе выступления он отметил, что вся Россия - от Калининграда до Владивостока - должна пользоваться и гордиться отечественными технологическими решениями и разработками.
"Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив", - подчеркнул глава государства.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДКАЛИНИНГРАДВладивостокВладимир ПутинАгентство стратегических инициативРосконгресс
 
 
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