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Путин отметил важность новаторских проектов для развития России

Путин отметил важность новаторских проектов для развития России - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин отметил важность новаторских проектов для развития России

Президент РФ Владимир Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:54+0300

2026-08-28T17:54+0300

2026-08-28T17:54+0300

россия

нижний новгород

владимир путин

агентство стратегических инициатив

росконгресс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". "Вот сейчас коллеги рассказывали на выставке о своих достижениях и как раз и говорили именно о своем, о новаторском, о том, чего и пока у наших конкурентов нет. И вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперед", - сказал Путин в ходе выступления. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

нижний новгород

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россия, нижний новгород, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс