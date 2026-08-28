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Путин отметил важность новаторских проектов для развития России
Путин отметил важность новаторских проектов для развития России - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность новаторских проектов для развития России
Президент РФ Владимир Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:54+0300
2026-08-28T17:54+0300
2026-08-28T17:54+0300
россия
нижний новгород
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность новаторских и смелых проектов для развития России. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". "Вот сейчас коллеги рассказывали на выставке о своих достижениях и как раз и говорили именно о своем, о новаторском, о том, чего и пока у наших конкурентов нет. И вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперед", - сказал Путин в ходе выступления. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, нижний новгород, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс
Путин отметил важность новаторских проектов для развития России
Во время форума Владимир Путин отметил важность новаторских проектов для развития России