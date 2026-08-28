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Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин
Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ
Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин
Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T17:56+0300
2026-08-28T17:56+0300
россия
калининград
владивосток
нижний новгород
владимир путин
агентство стратегических инициатив
росконгресс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". "Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций", - сказал президент России. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, калининград, владивосток, нижний новгород, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Владивосток, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, Росконгресс
17:56 28.08.2026
 
Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин

Путин: Вся Россия должна пользоваться отечественными технологическими решениями

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени".
"Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций", - сказал президент России.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯКАЛИНИНГРАДВладивостокНИЖНИЙ НОВГОРОДВладимир ПутинАгентство стратегических инициативРосконгресс
 
 
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