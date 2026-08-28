https://1prime.ru/20260828/putin-872785182.html

Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин

Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ

Вся Россия должна пользоваться отечественными технологиями, заявил Путин

Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T17:56+0300

2026-08-28T17:56+0300

2026-08-28T17:56+0300

россия

калининград

владивосток

нижний новгород

владимир путин

агентство стратегических инициатив

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872785182.jpg?1787928981

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Глава государства принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". "Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций", - сказал президент России. Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

калининград

владивосток

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калининград, владивосток, нижний новгород, владимир путин, агентство стратегических инициатив, росконгресс