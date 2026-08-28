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Путин рассмотрит вопрос установления связи между горняками и ИТ-стартапами

Путин рассмотрит вопрос установления связи между горняками и ИТ-стартапами - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин рассмотрит вопрос установления связи между горняками и ИТ-стартапами

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос, связанный с выстраиванием коммуникаций между крупными горно-добывающими отечественными компаниями и... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:04+0300

2026-08-28T18:04+0300

2026-08-28T18:04+0300

технологии

россия

нижний новгород

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос, связанный с выстраиванием коммуникаций между крупными горно-добывающими отечественными компаниями и стартапами, занимающимися цифровыми системами. В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент посетил выставку компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". В частности, на экспозиции была представлена компания "ЭСФИ", которая занимается цифровыми системами для шахт и рудников, среди ее ключевых разработок - отечественная система управления буровыми установками, созданная вместо зарубежной RCS5, решения для телеметрии, система предотвращения столкновений "Антинаезд" и ассистент проходческого бурения. По словам представителей компании, благодаря системам можно находиться в одном регионе и управлять буровыми установками в другом регионе. "Эксплуатация показала, что наши решения ничем не уступают западным аналогам и могут быть конкурентоспособными на рынках развивающихся стран. Важно, что мы пишем не только софт, но и все "железо" - промышленные компьютеры, схема, технику, датчики - все это мы разрабатываем, производим у нас", - отметил представитель компании. При этом он добавил, что таким стартапам нужна поддержка в выстраивании коммуникаций с горно-добывающими компаниями. "Нам нужна поддержка в выстраивании коммуникаций с крупными горнодобывающими компаниями, потому что сейчас коллеги предпочитают брать готовые иностранные решения, так как они быстрее, понятнее, чем поддерживать разработку отечественных технологий", - отметил он. При этом он выразил уверенность в том, что отечественная инженерная школа может решать любые технические задачи. "Я услышал, что вы сказали", - сказал президент после ознакомления с проектом, пообещав изучить вопрос.

нижний новгород

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технологии, россия, нижний новгород, владимир путин