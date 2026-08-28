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Путин отметил ослабление курса рубля

Путин отметил ослабление курса рубля - 28.08.2026, ПРАЙМ

Путин отметил ослабление курса рубля

Курс рубля сейчас немного ослаб, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T18:48+0300

2026-08-28T18:48+0300

2026-08-28T18:48+0300

рынок

нижегородская область

нижний новгород

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Курс рубля сейчас немного ослаб, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства в пятницу работает в Нижнем Новгороде. Он принял участие в работе форума "Сильные идеи для нового времени", а позже провел отдельную рабочую встречу с главой региона. Говоря об экономических показателях региона, Никитин напомнил об определенных проблемах, которые связаны с давлением на относительную себестоимость и рентабельность продукции со стороны курса рубля. По его словам, это основная проблема, которую сейчас обозначают промышленники. "Курс немножко ослаб", - уточнил Путин. Глава региона в ответ заметил, что "очень сильно это вдохновляет". "Мы постоянно обмениваемся этими котировками с представителями реального сектора, поэтому есть надежда, что здесь ситуация улучшится", - добавил губернатор.

нижегородская область

нижний новгород

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рынок, нижегородская область, нижний новгород, владимир путин