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Путин поприветствует участников энергетического форума России и Китая
Путин поприветствует участников энергетического форума России и Китая - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин поприветствует участников энергетического форума России и Китая
Президент России Владимир Путин направит приветствие участникам Восьмого российско-китайского энергетического бизнес-форума, который пройдет на полях ВЭФ,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:16+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направит приветствие участникам Восьмого российско-китайского энергетического бизнес-форума, который пройдет на полях ВЭФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. "Четвертого сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет восьмая российско-китайская встреча по энергетике - называется "Восьмой российско-китайский энергетический бизнес-форум", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что организатором выступает ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам развития стратегии ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Он огласит приветственное послание нашего президента участникам этого бизнес-форума", - сказал Ушаков. Помощник президента РФ отметил, что форум стал площадкой для ежегодного общения деловых кругов двух стран, которые занимаются прежде всего энергетическими вопросами.
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россия, владивосток, юрий ушаков, владимир путин, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, Владивосток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Путин поприветствует участников энергетического форума России и Китая
Путин направит приветствие участникам энергетического бизнес-форума России и Китая
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направит приветствие участникам Восьмого российско-китайского энергетического бизнес-форума, который пройдет на полях ВЭФ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
"Четвертого сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет восьмая российско-китайская встреча по энергетике - называется "Восьмой российско-китайский энергетический бизнес-форум", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что организатором выступает ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам развития стратегии ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Он огласит приветственное послание нашего президента участникам этого бизнес-форума", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ отметил, что форум стал площадкой для ежегодного общения деловых кругов двух стран, которые занимаются прежде всего энергетическими вопросами.