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Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают Volga
Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают Volga
Президент России Владимир Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают автомобили Volga, передает корреспондент РИА Новости. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:25+0300
2026-08-28T19:25+0300
2026-08-28T19:25+0300
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нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, где собирают автомобили Volga, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.
В ходе поездки Путин также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" и в осмотре выставки конкурса АСИ "Знай наших", встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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Бизнес, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ