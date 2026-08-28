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Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2" - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2"
Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2" - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2"
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке 31 августа проект газопровода "Сила Сибири-2", сказал журналистам... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:35+0300
2026-08-28T19:35+0300
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китай
бишкек
монголия
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
шос
газпром
cnpc
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке 31 августа проект газопровода "Сила Сибири-2", сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 31 августа в Бишкеке "на полях" саммита ШОС. "В двустороннем плане тема будет обсуждаться не только в рамках Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 числа", - сказал Ушаков на брифинге. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири-2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2026 года Песков сообщал, что прогресс по "Силе Сибири-2" есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренностей.
китай
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газ, китай, бишкек, монголия, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос, газпром, cnpc, газопровод "сила сибири"
Газ, КИТАЙ, Бишкек, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС, Газпром, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
19:35 28.08.2026
 
Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2"

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке "Силу Сибири-2"

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на встрече в Бишкеке 31 августа проект газопровода "Сила Сибири-2", сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 31 августа в Бишкеке "на полях" саммита ШОС.
"В двустороннем плане тема будет обсуждаться не только в рамках Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 числа", - сказал Ушаков на брифинге.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири-2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2026 года Песков сообщал, что прогресс по "Силе Сибири-2" есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренностей.
 
ГазКИТАЙБишкекМОНГОЛИЯВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий УшаковШОСГазпромCNPCГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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