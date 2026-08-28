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Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50 - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50 - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T19:46+0300
2026-08-28T20:05+0300
бизнес
россия
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив
аси
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50.Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.Президент за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Путин лично протестировал сначала водительское сиденье, а затем и пассажирское.После того, как президент приехал на Volga К 50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо"."Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", - добавил президент.Представитель компании отметила, что Volga создается не просто как автомобиль, а как производственная экосистема, которая не будет зависеть от импорта."Наша задача продолжать работать над оптимизацией стоимости, над оптимизацией логистики, чтобы дать нашим клиентам действительно экологичный автомобиль, очень комфортный, но по приемлемой цене", - сказала представитель компании.Помимо кроссовера K50, на котором президент оставит свою подпись, он осмотрел и седан С50.В ходе поездки Путин также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" и в осмотре выставки конкурса АСИ "Знай наших", встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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бизнес, россия, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив, аси
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, АСИ
19:46 28.08.2026 (обновлено: 20:05 28.08.2026)
 

Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50.
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.
Президент за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.
Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Путин лично протестировал сначала водительское сиденье, а затем и пассажирское.
После того, как президент приехал на Volga К 50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо".
"Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем", - добавил президент.
Представитель компании отметила, что Volga создается не просто как автомобиль, а как производственная экосистема, которая не будет зависеть от импорта.
"Наша задача продолжать работать над оптимизацией стоимости, над оптимизацией логистики, чтобы дать нашим клиентам действительно экологичный автомобиль, очень комфортный, но по приемлемой цене", - сказала представитель компании.
Помимо кроссовера K50, на котором президент оставит свою подпись, он осмотрел и седан С50.
В ходе поездки Путин также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" и в осмотре выставки конкурса АСИ "Знай наших", встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
 
БизнесРОССИЯНИЖНИЙ НОВГОРОДНижегородская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
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