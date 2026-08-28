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Путин встретился с инженерами Горьковского автозавода - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин встретился с инженерами Горьковского автозавода
Путин встретился с инженерами Горьковского автозавода - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с инженерами Горьковского автозавода
Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:16+0300
2026-08-28T20:16+0300
бизнес
промышленность
нижний новгород
газа
нижегородская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. В ходе рабочей поездки он посетил ГАЗ и пообщался с инженерами предприятия. Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей "Газель" и "Соболь", малотоннажных грузовиков и автобусов. Он является ведущим производителем коммерческого транспорта в России. Кроме того, на заводе базируется инженерный центр, который является одним из ведущих конструкторских центров российского машиностроения. Во время поездки в Нижний Новгород Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, а также осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
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бизнес, промышленность, нижний новгород, газа, нижегородская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив
Бизнес, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Газа, Нижегородская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив
20:16 28.08.2026
 

Путин встретился с инженерами Горьковского автозавода

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. В ходе рабочей поездки он посетил ГАЗ и пообщался с инженерами предприятия.
Автозавод занимается производством двигателей для автомобилей "Газель" и "Соболь", малотоннажных грузовиков и автобусов. Он является ведущим производителем коммерческого транспорта в России. Кроме того, на заводе базируется инженерный центр, который является одним из ведущих конструкторских центров российского машиностроения.
Во время поездки в Нижний Новгород Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, а также осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
 
БизнесПромышленностьНИЖНИЙ НОВГОРОДГазаНижегородская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив
 
 
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