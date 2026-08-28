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Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин

Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ

Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин

Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для того, чтобы все в России было стабильно, надежно и прочно, заявил президент... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T20:50+0300

2026-08-28T20:50+0300

2026-08-28T20:51+0300

бизнес

россия

нижний новгород

владимир путин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для того, чтобы все в России было стабильно, надежно и прочно, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации. Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия. Один из участников встречи отметил, что благодаря реализации этого проекта удастся получить суперсовременную линейку новейших легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи. Это в том числе повысит экспортный потенциал автозавода, указал инженер. "Очень важно, что вы смотрите, заглядываете за горизонт, в будущее заглядываете - через два-три десятилетия будет то-то, то-то. Очень приятно констатировать, что есть люди, в том числе в вашей отрасли, которые знают и хотят, и делают все для того, чтобы через два, три десятилетия у нас было все стабильно, надежно и прочно", - сказал Путин. Также президент назвал работу автоинженеров интересной и нужной. "У вас очень интересная работа, она, во-первых, творческая, а во-вторых, очень нужная", - добавил Путин.

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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин