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Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин
Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин - 28.08.2026, ПРАЙМ
Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин
Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для того, чтобы все в России было стабильно, надежно и прочно, заявил президент... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T20:50+0300
2026-08-28T20:50+0300
2026-08-28T20:51+0300
бизнес
россия
нижний новгород
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для того, чтобы все в России было стабильно, надежно и прочно, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации. Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия. Один из участников встречи отметил, что благодаря реализации этого проекта удастся получить суперсовременную линейку новейших легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи. Это в том числе повысит экспортный потенциал автозавода, указал инженер. "Очень важно, что вы смотрите, заглядываете за горизонт, в будущее заглядываете - через два-три десятилетия будет то-то, то-то. Очень приятно констатировать, что есть люди, в том числе в вашей отрасли, которые знают и хотят, и делают все для того, чтобы через два, три десятилетия у нас было все стабильно, надежно и прочно", - сказал Путин. Также президент назвал работу автоинженеров интересной и нужной. "У вас очень интересная работа, она, во-первых, творческая, а во-вторых, очень нужная", - добавил Путин.
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бизнес, россия, нижний новгород, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее, заявил Путин
Путин: инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все для того, чтобы все в России было стабильно, надежно и прочно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу работает в Нижнем Новгороде, где посетил Горьковский автомобильный завод, там ему представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации. Также глава государства побеседовал с рабочими предприятия. Один из участников встречи отметил, что благодаря реализации этого проекта удастся получить суперсовременную линейку новейших легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи. Это в том числе повысит экспортный потенциал автозавода, указал инженер.
"Очень важно, что вы смотрите, заглядываете за горизонт, в будущее заглядываете - через два-три десятилетия будет то-то, то-то. Очень приятно констатировать, что есть люди, в том числе в вашей отрасли, которые знают и хотят, и делают все для того, чтобы через два, три десятилетия у нас было все стабильно, надежно и прочно", - сказал Путин.
Также президент назвал работу автоинженеров интересной и нужной.
"У вас очень интересная работа, она, во-первых, творческая, а во-вторых, очень нужная", - добавил Путин.