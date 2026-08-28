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Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga
Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:17+0300
2026-08-28T21:17+0300
2026-08-28T21:25+0300
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бизнес
нижний новгород
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что начинающий". Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga. Путин за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании. "Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не не, все в порядке", - пошутил российский лидер, проезжая мимо сотрудников автокластера. После того, как президент приехал на Volga К50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо". По его словам, управлять очень хорошо, "можно одним пальцем".
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россия, бизнес, нижний новгород, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga
Президент Путин шуткой отреагировал на реакцию работников на его поездку за рулем Volga
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что начинающий".
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.
Путин за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.
"Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не не, все в порядке", - пошутил российский лидер, проезжая мимо сотрудников автокластера.
После того, как президент приехал на Volga К50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо". По его словам, управлять очень хорошо, "можно одним пальцем".