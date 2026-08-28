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Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga - 28.08.2026, ПРАЙМ
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga
Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:17+0300
2026-08-28T21:25+0300
россия
бизнес
нижний новгород
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что начинающий". Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga. Путин за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании. "Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не не, все в порядке", - пошутил российский лидер, проезжая мимо сотрудников автокластера. После того, как президент приехал на Volga К50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо". По его словам, управлять очень хорошо, "можно одним пальцем".
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россия, бизнес, нижний новгород, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Владимир Путин
21:17 28.08.2026 (обновлено: 21:25 28.08.2026)
 
Путин иронично воспринял реакцию окружающих на его поездку за рулем Volga

Президент Путин шуткой отреагировал на реакцию работников на его поездку за рулем Volga

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на реакцию работников нижегородского автокластера, которые увидели его за рулем новой Volga: "Думали, что начинающий".
Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.
Путин за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.
"Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не не, все в порядке", - пошутил российский лидер, проезжая мимо сотрудников автокластера.
После того, как президент приехал на Volga К50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что "в салоне мягко и тихо". По его словам, управлять очень хорошо, "можно одним пальцем".
 
РОССИЯБизнесНИЖНИЙ НОВГОРОДВладимир Путин
 
 
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