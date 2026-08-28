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Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8%
Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8%
Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8% - до 143,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:16+0300
2026-08-28T10:16+0300
финансы
банки
втб
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8% - до 143,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. "Расходы на создание резервов составили 20,4 миллиарда рублей в июле и 143,7 миллиарда рублей за семь месяцев 2026 года, увеличившись на 121,7% и 20,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете. Стоимость риска в июле сократилась на 30 б.п. – до 0,8%, а за семь месяцев – осталась без изменений на уровне 0,9%. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2026 года составила 3,6% (на 31 декабря 2025 года - 3,5%), оставаясь на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 147,8% (на 31 декабря 2025 года - 149,1%). Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы, отмечается в отчете. По состоянию на 1 августа 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,6%, Н20.1 (базовый) - 7,2%, Н20.2 (основной) - 8,7%.
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финансы, банки, втб
Финансы, Банки, ВТБ
10:16 28.08.2026
 
Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8%

Расходы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8%

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО в январе-июле выросли на 20,8% - до 143,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка.
"Расходы на создание резервов составили 20,4 миллиарда рублей в июле и 143,7 миллиарда рублей за семь месяцев 2026 года, увеличившись на 121,7% и 20,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - говорится в отчете.
Стоимость риска в июле сократилась на 30 б.п. – до 0,8%, а за семь месяцев – осталась без изменений на уровне 0,9%.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2026 года составила 3,6% (на 31 декабря 2025 года - 3,5%), оставаясь на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 147,8% (на 31 декабря 2025 года - 149,1%).
Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы, отмечается в отчете. По состоянию на 1 августа 2026 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,6%, Н20.1 (базовый) - 7,2%, Н20.2 (основной) - 8,7%.
 
ФинансыБанкиВТБ
 
 
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