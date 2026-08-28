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Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах
Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах - 28.08.2026, ПРАЙМ
Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах
Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России стали Северо‑Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T21:47+0300
2026-08-28T21:59+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России стали Северо‑Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Северо-западный федеральный округ (СЗФО), по данным банка, оказался на первом месте по размеру среднего чека в АТМ в первой половине 2026 года. Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Аналитики банка объясняют такую статистику повышенным спросом у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям. "Средний чек одной операции с наличными в банкоматах СЗФО в первой половине текущего года – 22 888 рублей", - уточняется в исследовании. А соотношение операций по сумме снятия к внесению средств в местных банкоматах составило 53% к 47%. На втором месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). Как показала статистика, в первой половине 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 213 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 53% к 47%. "ПФО – в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках. Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики. Третья строчка рейтинга – у Уральского федерального округа (УФО). В первой половине года, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах Урала составил 21 219 рублей. В первом полугодии 2026 соотношение по сумме операций внесения к снятию наличных в банкоматах УФО составило 51% к 49%. "В составе УФО – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, которые, как известно, в числе лидеров по доле работников с зарплатой выше среднего по стране – что может объяснить подобную позицию рейтинга", - заключается в материалах.
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40
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
21:47 28.08.2026 (обновлено: 21:59 28.08.2026)
 
Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах

"Русский Стандарт": СЗФО лидирует по среднему чеку операций с наличными в банкоматах

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России стали Северо‑Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Северо-западный федеральный округ (СЗФО), по данным банка, оказался на первом месте по размеру среднего чека в АТМ в первой половине 2026 года. Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Аналитики банка объясняют такую статистику повышенным спросом у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям. "Средний чек одной операции с наличными в банкоматах СЗФО в первой половине текущего года – 22 888 рублей", - уточняется в исследовании. А соотношение операций по сумме снятия к внесению средств в местных банкоматах составило 53% к 47%.
На втором месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). Как показала статистика, в первой половине 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 213 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 53% к 47%.
"ПФО – в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках. Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики.
Третья строчка рейтинга – у Уральского федерального округа (УФО). В первой половине года, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах Урала составил 21 219 рублей. В первом полугодии 2026 соотношение по сумме операций внесения к снятию наличных в банкоматах УФО составило 51% к 49%.
"В составе УФО – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, которые, как известно, в числе лидеров по доле работников с зарплатой выше среднего по стране – что может объяснить подобную позицию рейтинга", - заключается в материалах.
 
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