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Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах

Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах - 28.08.2026, ПРАЙМ

Названы федеральные округа с самым высоким чеком операций в банкоматах

Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России стали Северо‑Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T21:47+0300

2026-08-28T21:47+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Лидерами по размеру среднего чека операций с наличными в банкоматах в России стали Северо‑Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Северо-западный федеральный округ (СЗФО), по данным банка, оказался на первом месте по размеру среднего чека в АТМ в первой половине 2026 года. Как известно, в него входят несколько крупных туристических центров России – от Санкт-Петербурга и Калининграда до Карелии и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении. Аналитики банка объясняют такую статистику повышенным спросом у гостей этих мест на наличные деньги, которыми легко расплачиваться за экскурсии и визиты по главным достопримечательностям. "Средний чек одной операции с наличными в банкоматах СЗФО в первой половине текущего года – 22 888 рублей", - уточняется в исследовании. А соотношение операций по сумме снятия к внесению средств в местных банкоматах составило 53% к 47%. На втором месте – Приволжский федеральный округ (ПФО). Как показала статистика, в первой половине 2026 года средний чек операции с наличными в банкоматах здесь составил 22 213 рублей. А соотношение внесения к снятию по сумме наличных операций – 53% к 47%. "ПФО – в числе крупнейших аграрных регионов России, что, помимо прочего, может объяснить высокий спрос на наличные деньги при покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках. Речная рыбалка, которой славится округ, также может повышать спрос на наличные для покупки-продажи свежевыловленного улова", - добавили аналитики. Третья строчка рейтинга – у Уральского федерального округа (УФО). В первой половине года, по данным банка, средний чек операции с наличными в банкоматах Урала составил 21 219 рублей. В первом полугодии 2026 соотношение по сумме операций внесения к снятию наличных в банкоматах УФО составило 51% к 49%. "В составе УФО – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, которые, как известно, в числе лидеров по доле работников с зарплатой выше среднего по стране – что может объяснить подобную позицию рейтинга", - заключается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки