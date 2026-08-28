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Япония потратила рекордные 96,5 миллиарда долларов на поддержку иены
Япония потратила рекордные 96,5 миллиарда долларов на поддержку иены - 28.08.2026, ПРАЙМ
Япония потратила рекордные 96,5 миллиарда долларов на поддержку иены
Японские власти за прошедший месяц потратила рекордные 15,4 триллиона иен (около 96,5 миллиардов долларов) для поддержки курса иены, сообщает информационное... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T14:56+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Японские власти за прошедший месяц потратила рекордные 15,4 триллиона иен (около 96,5 миллиардов долларов) для поддержки курса иены, сообщает информационное агентство Reuters. "Японские власти потратили рекордные 15,4 триллиона иен (96,5 миллиарда долларов) на интервенции на валютных рынках за последний месяц для поддержки национальной валюты", - передает агентство со ссылкой на данные министерства финансов страны в период с 30 июля по 26 августа. Вместе с тем данные центробанка Японии, опубликованные ранее в этом месяце, указывают на то, что объем интервенции 30 июля мог составить до 9,6 триллиона иен, что значительно превысило бы текущий подтвержденный суточный рекорд в 6,3 триллиона иен, установленный 30 апреля этого года, также говорится в сообщении. В конце июля курс доллара к иене находился вблизи уровня в 164 иены за доллар - это максимальные значения с 1986 года. Затем 30 и 31 июля курс доллара к иене резко упал - на 2,4% и 1,2% соответственно. В пятницу показатель остается ниже 160 иен за доллар.
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рынок, мировая экономика, япония
Рынок, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Япония потратила рекордные 96,5 миллиарда долларов на поддержку иены
Reuters: власти Японии за месяц потратили рекордные $96,5 млрд на поддержку курса иены
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Японские власти за прошедший месяц потратила рекордные 15,4 триллиона иен (около 96,5 миллиардов долларов) для поддержки курса иены, сообщает информационное агентство Reuters.
"Японские власти потратили рекордные 15,4 триллиона иен (96,5 миллиарда долларов) на интервенции на валютных рынках за последний месяц для поддержки национальной валюты", - передает агентство со ссылкой на данные министерства финансов страны в период с 30 июля по 26 августа.
Вместе с тем данные центробанка Японии
, опубликованные ранее в этом месяце, указывают на то, что объем интервенции 30 июля мог составить до 9,6 триллиона иен, что значительно превысило бы текущий подтвержденный суточный рекорд в 6,3 триллиона иен, установленный 30 апреля этого года, также говорится в сообщении.
В конце июля курс доллара к иене находился вблизи уровня в 164 иены за доллар - это максимальные значения с 1986 года. Затем 30 и 31 июля курс доллара к иене резко упал - на 2,4% и 1,2% соответственно. В пятницу показатель остается ниже 160 иен за доллар.