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"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA

"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruA с ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T16:56+0300

2026-08-28T16:56+0300

2026-08-28T16:56+0300

бизнес

банк россии

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruA с ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. "Эксперт РА" понизил рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruА и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ с негативным прогнозом", - сказано в сообщении. В агентстве подчеркнули, что понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом процентной нагрузки компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и невыполнением планов по уменьшению долговой нагрузки вследствие реализации инвестиционной программы. По расчетам "Эксперт РА", в конце 2025 года долговая нагрузка компании составила 3,7х при снижении коэффициента процентного покрытия показателем EBITDA до 1,7х. "Реализация инвестиционной программы наряду с сохранением жесткой денежно-кредитной политики Банка России не позволили снизить долговую нагрузку в отчетном периоде в соответствии с ранее заявленными планами компании. Долговая и процентная нагрузки оказывают давление на рейтинг", - уточняется в релизе. На горизонте 12 месяцев источники ликвидности полностью покрывают плановые погашения долга, расходы на обслуживание долга и капитальные затраты. Агентство позитивно оценивает высокую ликвидность и диверсификацию портфеля по финансовым инструментам и кредиторам, а также планы по увеличению сроков займов. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Чистая прибыль холдинга по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей годом ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, банк россии