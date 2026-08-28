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"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA - 28.08.2026, ПРАЙМ
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"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA
"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruA с ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T16:56+0300
2026-08-28T16:56+0300
бизнес
банк россии
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruA с ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство. "Эксперт РА" понизил рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruА и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ с негативным прогнозом", - сказано в сообщении. В агентстве подчеркнули, что понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом процентной нагрузки компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и невыполнением планов по уменьшению долговой нагрузки вследствие реализации инвестиционной программы. По расчетам "Эксперт РА", в конце 2025 года долговая нагрузка компании составила 3,7х при снижении коэффициента процентного покрытия показателем EBITDA до 1,7х. "Реализация инвестиционной программы наряду с сохранением жесткой денежно-кредитной политики Банка России не позволили снизить долговую нагрузку в отчетном периоде в соответствии с ранее заявленными планами компании. Долговая и процентная нагрузки оказывают давление на рейтинг", - уточняется в релизе. На горизонте 12 месяцев источники ликвидности полностью покрывают плановые погашения долга, расходы на обслуживание долга и капитальные затраты. Агентство позитивно оценивает высокую ликвидность и диверсификацию портфеля по финансовым инструментам и кредиторам, а также планы по увеличению сроков займов. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Чистая прибыль холдинга по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей годом ранее.
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192
40
192
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бизнес, банк россии
Бизнес, Банк России
16:56 28.08.2026
 
"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара" до уровня ruA

"Эксперт РА" понизило рейтинг "Селигдара"

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruA с ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщило агентство.
"Эксперт РА" понизил рейтинг кредитоспособности ПАО "Селигдар" до уровня ruА и изменил прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ с негативным прогнозом", - сказано в сообщении.
В агентстве подчеркнули, что понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом процентной нагрузки компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и невыполнением планов по уменьшению долговой нагрузки вследствие реализации инвестиционной программы.
По расчетам "Эксперт РА", в конце 2025 года долговая нагрузка компании составила 3,7х при снижении коэффициента процентного покрытия показателем EBITDA до 1,7х.
"Реализация инвестиционной программы наряду с сохранением жесткой денежно-кредитной политики Банка России не позволили снизить долговую нагрузку в отчетном периоде в соответствии с ранее заявленными планами компании. Долговая и процентная нагрузки оказывают давление на рейтинг", - уточняется в релизе.
На горизонте 12 месяцев источники ликвидности полностью покрывают плановые погашения долга, расходы на обслуживание долга и капитальные затраты. Агентство позитивно оценивает высокую ликвидность и диверсификацию портфеля по финансовым инструментам и кредиторам, а также планы по увеличению сроков займов.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Чистая прибыль холдинга по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,392 миллиарда рублей после убытка в 2,157 миллиарда рублей годом ранее.
 
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