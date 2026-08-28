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РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии

РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии - 28.08.2026, ПРАЙМ

РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии

Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:51+0300

2026-08-28T08:51+0300

2026-08-28T08:51+0300

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алжир

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александр козлов

минприроды

вэф

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В конце июня этого года на рабочей группе мы договорились о разработке дорожной карты по сотрудничеству в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу", - сказал министр. Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о Земле, пояснил он. Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг - от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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россия, мировая экономика, алжир, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф