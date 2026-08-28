Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/rf-872756982.html
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии - 28.08.2026, ПРАЙМ
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:51+0300
2026-08-28T08:51+0300
россия
мировая экономика
алжир
владивосток
александр козлов
минприроды
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872756982.jpg?1787896267
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В конце июня этого года на рабочей группе мы договорились о разработке дорожной карты по сотрудничеству в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу", - сказал министр. Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о Земле, пояснил он. Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг - от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
алжир
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, алжир, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, АЛЖИР, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
08:51 28.08.2026
 
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии

Минприроды: РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В конце июня этого года на рабочей группе мы договорились о разработке дорожной карты по сотрудничеству в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу", - сказал министр.
Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о Земле, пояснил он.
Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг - от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
РОССИЯМировая экономикаАЛЖИРВладивостокАлександр КозловМинприродыВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала