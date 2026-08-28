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РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии - 28.08.2026, ПРАЙМ
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T08:51+0300
2026-08-28T08:51+0300
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вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В конце июня этого года на рабочей группе мы договорились о разработке дорожной карты по сотрудничеству в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу", - сказал министр.
Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о Земле, пояснил он.
Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг - от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, мировая экономика, алжир, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, АЛЖИР, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
Минприроды: РФ и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия и Алжир разработают дорожную карту сотрудничества в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В конце июня этого года на рабочей группе мы договорились о разработке дорожной карты по сотрудничеству в геологии и недропользовании на среднесрочную перспективу", - сказал министр.
Речь идет о сотрудничестве при изучении и освоении минерально-сырьевой базы Алжира, совместных образовательных программах, ориентированных на подготовку и переподготовку алжирских специалистов в области наук о Земле, пояснил он.
Козлов подчеркнул, что территория Алжира богата полезными ископаемыми, включая уран, медь и марганец, а российские компании предоставляют большой спектр геологических услуг - от региональных работ до подсчета запасов конкретных месторождений.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.