https://1prime.ru/20260828/rosgeologija-872754912.html

"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии

"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии - 28.08.2026, ПРАЙМ

"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии

"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара на территории Ливии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T04:44+0300

2026-08-28T04:44+0300

2026-08-28T04:44+0300

россия

ливия

африка

судан

александр козлов

росгеология

минприроды

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872754912.jpg?1787881471

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара на территории Ливии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума. Сахара - это крупнейшая жаркая пустыня в мире, расположенная на территории нескольких государств в Африке и занимающая четверть континента. Дожди в Сахаре выпадают раз в несколько лет. Под песками Сахары залегают огромные запасы подземных вод, в том числе артезианские бассейны. "Государственный холдинг "Росгеология" ведет поиски подземных вод на территории Ливии в пределах пустыни Сахара", - сказал министр. Кроме того, российские геологи занимаются поиском полезных ископаемых в республиках Судан, Чад, Бенин и Южный Судан, Центральноафриканской Республике. Конкретные результаты геологоразведочных работ будут известны к концу текущего года, уточнил Козлов. "Планируются геологические исследования в других странах региона", - добавил он. "Кроме того, реализацию новых взаимовыгодных проектов в сфере геологоразведки и недропользования планируем обсудить на саммите Россия-Африка, который состоится 28-29 октября в Москве", - сообщил также глава Минприроды. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.

ливия

африка

судан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ливия, африка, судан, александр козлов, росгеология, минприроды, вэф