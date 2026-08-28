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"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии
"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии - 28.08.2026, ПРАЙМ
"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии
"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара на территории Ливии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T04:44+0300
2026-08-28T04:44+0300
2026-08-28T04:44+0300
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минприроды
вэф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара на территории Ливии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума.
Сахара - это крупнейшая жаркая пустыня в мире, расположенная на территории нескольких государств в Африке и занимающая четверть континента. Дожди в Сахаре выпадают раз в несколько лет. Под песками Сахары залегают огромные запасы подземных вод, в том числе артезианские бассейны.
"Государственный холдинг "Росгеология" ведет поиски подземных вод на территории Ливии в пределах пустыни Сахара", - сказал министр.
Кроме того, российские геологи занимаются поиском полезных ископаемых в республиках Судан, Чад, Бенин и Южный Судан, Центральноафриканской Республике. Конкретные результаты геологоразведочных работ будут известны к концу текущего года, уточнил Козлов.
"Планируются геологические исследования в других странах региона", - добавил он.
"Кроме того, реализацию новых взаимовыгодных проектов в сфере геологоразведки и недропользования планируем обсудить на саммите Россия-Африка, который состоится 28-29 октября в Москве", - сообщил также глава Минприроды.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.
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россия, ливия, африка, судан, александр козлов, росгеология, минприроды, вэф
РОССИЯ, ЛИВИЯ, АФРИКА, СУДАН, Александр Козлов, Росгеология, Минприроды, ВЭФ
"Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии
Глава Минприроды Козлов: "Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара в Ливии
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. "Росгеология" ведет поиски подземных вод в пустыне Сахара на территории Ливии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума.
Сахара - это крупнейшая жаркая пустыня в мире, расположенная на территории нескольких государств в Африке и занимающая четверть континента. Дожди в Сахаре выпадают раз в несколько лет. Под песками Сахары залегают огромные запасы подземных вод, в том числе артезианские бассейны.
"Государственный холдинг "Росгеология" ведет поиски подземных вод на территории Ливии в пределах пустыни Сахара", - сказал министр.
Кроме того, российские геологи занимаются поиском полезных ископаемых в республиках Судан, Чад, Бенин и Южный Судан, Центральноафриканской Республике. Конкретные результаты геологоразведочных работ будут известны к концу текущего года, уточнил Козлов.
"Планируются геологические исследования в других странах региона", - добавил он.
"Кроме того, реализацию новых взаимовыгодных проектов в сфере геологоразведки и недропользования планируем обсудить на саммите Россия-Африка, который состоится 28-29 октября в Москве", - сообщил также глава Минприроды.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу в 10.00 мск.