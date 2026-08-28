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Чистая прибыль "Россетей" по МСФО выросла на 45%
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО выросла на 45% - 28.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО выросла на 45%
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 175,99 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем за... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T18:07+0300
2026-08-28T18:07+0300
2026-08-28T18:26+0300
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россети
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 175,99 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года примерно на 45%, следует из отчета компании.Выручка выросла на 17,4% и составила 981,465 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 382,404 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Операционные расходы выросли на 12,4%, до 754,079 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2026 года составили 975,873 миллиарда рублей после 948,659 миллиарда на конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период сократились до 942,019 миллиарда рублей с 1,073 триллиона рублей.Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.
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финансы, бизнес, россети
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО выросла на 45%
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за I полугодие составила 175,99 млрд рублей
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по МСФО по итогам первого полугодия 2026 года составила 175,99 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года примерно на 45%, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 17,4% и составила 981,465 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 382,404 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем годом ранее. Операционные расходы выросли на 12,4%, до 754,079 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2026 года составили 975,873 миллиарда рублей после 948,659 миллиарда на конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период сократились до 942,019 миллиарда рублей с 1,073 триллиона рублей.
Группа "Россети
" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.