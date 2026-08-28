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Управляющие компании в России с 1 сентября будут общаться через "Макс"

Управляющие компании в России с 1 сентября будут общаться через "Макс" - 28.08.2026, ПРАЙМ

Управляющие компании в России с 1 сентября будут общаться через "Макс"

Управляющие компании в России с 1 сентября обязаны обеспечить для жильцов взаимодействие через домовые чаты в мессенджере "Макс". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T00:16+0300

2026-08-28T00:16+0300

2026-08-28T00:16+0300

недвижимость

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Управляющие компании в России с 1 сентября обязаны обеспечить для жильцов взаимодействие через домовые чаты в мессенджере "Макс". Соответствующие изменения в правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами были утверждены постановлением правительства России. "Постановлением предусмотрена обязанность управляющих организаций осуществлять взаимодействие с собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных домов с помощью национального мессенджера "Макс", – говорится в разъяснениях Минстроя к документу. Жильцы могут обращаться через мессенджер по поводу коммунальных услуг, графиков ремонта, по вопросам состояния и работоспособности общедомового имущества. Также они имеют право получить гарантированные и документально зафиксированные ответы. При этом "Макс" является не единственным, а дополнительным способом связи с управляющей компанией, объяснили в ведомстве. Собственники все также могут лично прийти либо в офис УК, либо в МФЦ, а записаться на прием можно теперь и через мессенджер. Согласно последним данным Минстроя, на конец августа в "Максе" было создано 12,5 тысячи информационных каналов, к домовым чатам присоединились 17,3 миллиона пользователей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость