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Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай
Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай
Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай, а взаимный безвизовый режим дал мощный импульс... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T00:22+0300
2026-08-28T00:22+0300
туризм
бизнес
россия
китай
кнр
владимир путин
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай, а взаимный безвизовый режим дал мощный импульс приграничной торговле и бизнес-контактам, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "В первом полугодии Россия заняла второе место среди стран, откуда туристы приезжают в Китай... По нашим данным, только в первом квартале этого года Россию посетили 154,2 тысячи китайских туристов - это на 44% больше, чем годом ранее", - сказал посол "Известиям". Чжан Ханьхуэй отметил, что стремительный рост пассажиропотока поставил перед сторонами практические задачи по преодолению "последней мили" в сервисе. "Заглядывая в будущее, китайская сторона полна оптимизма. Совместно мы договорились работать над взаимной интеграцией систем мобильных платежей, оптимизацией тарифов на связь и улучшением транспорта", - подчеркнул глава дипмиссии. Он выразил уверенность в том, что скоро граждане России и Китая смогут путешествовать с максимальным комфортом, а безвизовый режим станет самым наглядным свидетельством дружественного взаимодействия стран в новую эпоху. "Реализация безвизового режима эффективно снизила издержки на трансграничные контакты между деловыми кругами, участниками выставок и представителями регионов двух стран, сделав общение "лицом к лицу" обычной практикой и превратив регулярные взаимные поездки в устойчивую привычку", - сказал посол. По его словам, с января по май 2026 года объем двухсторонней приграничной торговли вырос на 20% и достиг 2,84 миллиарда долларов, составляя почти 13% от всего объема приграничной торговли КНР. Посол также сообщил, что в рамках начавшихся перекрестных Годов образования РФ и КНР планируется увеличить число государственных стипендий, расширить межвузовские обмены и ускорить популяризацию русского и китайского языков. Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
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туризм, бизнес, россия, китай, кнр, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин
00:22 28.08.2026
 
Россия заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: Россия заняла второе место в мире по числу туристов

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия по итогам первого полугодия 2026 года заняла второе место в мире по числу туристов, въехавших в Китай, а взаимный безвизовый режим дал мощный импульс приграничной торговле и бизнес-контактам, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"В первом полугодии Россия заняла второе место среди стран, откуда туристы приезжают в Китай... По нашим данным, только в первом квартале этого года Россию посетили 154,2 тысячи китайских туристов - это на 44% больше, чем годом ранее", - сказал посол "Известиям".
Чжан Ханьхуэй отметил, что стремительный рост пассажиропотока поставил перед сторонами практические задачи по преодолению "последней мили" в сервисе.
"Заглядывая в будущее, китайская сторона полна оптимизма. Совместно мы договорились работать над взаимной интеграцией систем мобильных платежей, оптимизацией тарифов на связь и улучшением транспорта", - подчеркнул глава дипмиссии.
Он выразил уверенность в том, что скоро граждане России и Китая смогут путешествовать с максимальным комфортом, а безвизовый режим станет самым наглядным свидетельством дружественного взаимодействия стран в новую эпоху.
"Реализация безвизового режима эффективно снизила издержки на трансграничные контакты между деловыми кругами, участниками выставок и представителями регионов двух стран, сделав общение "лицом к лицу" обычной практикой и превратив регулярные взаимные поездки в устойчивую привычку", - сказал посол.
По его словам, с января по май 2026 года объем двухсторонней приграничной торговли вырос на 20% и достиг 2,84 миллиарда долларов, составляя почти 13% от всего объема приграничной торговли КНР.
Посол также сообщил, что в рамках начавшихся перекрестных Годов образования РФ и КНР планируется увеличить число государственных стипендий, расширить межвузовские обмены и ускорить популяризацию русского и китайского языков.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ о продлении права безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китай также продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙКНРВладимир Путин
 
 
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