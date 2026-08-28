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Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай
Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай
Российский экспорт палладия и платины в Китай увеличился за последние семь месяцев в несколько раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T05:08+0300
2026-08-28T05:08+0300
2026-08-28T05:08+0300
россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия и платины в Китай увеличился за последние семь месяцев в несколько раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты на основе данных главного таможенного управления КНР.
"Россия увеличила экспорт палладия в Китай в январе-июле 2026 года в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 10,8 тонны, поставки платины выросли в 3,8 раза, до трех тонн", - пишет издание.
Отмечается, что в денежном эквиваленте поставки палладия выросли более чем на миллиард долларов, а платины - более чем на 202 миллиона.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, ведомости
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Ведомости
Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай
"Ведомости": экспорт палладия и платины в Китай за семь месяцев вырос в несколько раз
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия и платины в Китай увеличился за последние семь месяцев в несколько раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты на основе данных главного таможенного управления КНР.
"Россия увеличила экспорт палладия в Китай в январе-июле 2026 года в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 10,8 тонны, поставки платины выросли в 3,8 раза, до трех тонн", - пишет издание.
Отмечается, что в денежном эквиваленте поставки палладия выросли более чем на миллиард долларов, а платины - более чем на 202 миллиона.