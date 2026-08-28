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Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай

Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт палладия и платины в Китай

Российский экспорт палладия и платины в Китай увеличился за последние семь месяцев в несколько раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T05:08+0300

2026-08-28T05:08+0300

2026-08-28T05:08+0300

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кнр

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия и платины в Китай увеличился за последние семь месяцев в несколько раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные расчеты на основе данных главного таможенного управления КНР. "Россия увеличила экспорт палладия в Китай в январе-июле 2026 года в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 10,8 тонны, поставки платины выросли в 3,8 раза, до трех тонн", - пишет издание. Отмечается, что в денежном эквиваленте поставки палладия выросли более чем на миллиард долларов, а платины - более чем на 202 миллиона.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, ведомости