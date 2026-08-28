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В России выросли зарплаты для сварщиков

В России выросли зарплаты для сварщиков - 28.08.2026, ПРАЙМ

В России выросли зарплаты для сварщиков

Средние зарплатные предложения для сварщиков в России достигли почти 240 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:27+0300

2026-08-28T08:27+0300

2026-08-28T08:27+0300

бизнес

финансы

иркутская область

архангельская область

красноярский край

авито работа

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средние зарплатные предложения для сварщиков в России достигли почти 240 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Работа". "Во втором квартале 2026 года среднее зарплатное предложение для сварщиков по России составило 239 009 рублей в месяц" - говорится в исследовании. Больше всего сварщикам готовы предложить в Забайкальском крае - в среднем 280 тысяч рублей в месяц. В этом в регионе спрос на специалистов по итогам апреля-июня вырос на 106% в годовом выражении. На втором месте по уровню зарплатных предложений находится Иркутская область, где работодатели готовы заплатить в среднем 254 520 рублей в месяц. При этом сварщики в этом регионе России были нужны в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Чуть меньше специалисты могут получить в Алтайском крае - 254 300 рублей в месяц и Архангельской области - 254 172 рубля в месяц. Потребность в сварщиках в этих регионах выросла на 129% и 47% соответственно. В Красноярском крае работодатели искали сварщиков на 57% чаще, чем годом ранее. Здесь специалисты могут рассчитывать в среднем на 252 436 рублей в месяц. Лидером среди сфер, где больше всего были нужны сварщики, стала область продажи и обслуживания автомобилей - за год спрос на специалистов вырос на 118%. В топ-3 отраслей также вошли добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых и сфера ЖКХ и городской инфраструктуры - где спрос поднялся на 116% и 25% соответственно. Эксперты напомнили, что средня предлагаемая оплата труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты. Также на уровень предлагаемых зарплат влияет и вахтовый формат работы.

иркутская область

архангельская область

красноярский край

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