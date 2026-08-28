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Социальную пенсию по старости в России назначают при недостаточном стаже
Социальную пенсию по старости в России назначают при недостаточном стаже - 28.08.2026, ПРАЙМ
Социальную пенсию по старости в России назначают при недостаточном стаже
Социальную пенсию по старости в России назначают гражданам, которым не хватает стажа работы или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости,... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T10:06+0300
2026-08-28T10:06+0300
2026-08-28T10:06+0300
общество
социальный фонд
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Социальную пенсию по старости в России назначают гражданам, которым не хватает стажа работы или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости, сообщил Социальный фонд.
Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет стажа работы и минимум 30 пенсионных баллов. Мужчины в этом году могут выйти на страховую пенсию в 64 года, а женщины - в 59 лет.
"Если при достижении пенсионного возраста стажа и (или) величины ИПК не хватает, СФР устанавливает социальную пенсию по старости, но позднее", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что размер социальной пенсии не зависит от продолжительности стажа и заработка. С 1 апреля 2026 года он составляет 9 424,12 рубля и ежегодно индексируется.
Социальная пенсия по старости в 2026–2027 годах положена мужчинам с 69 лет и женщинам с 64 лет, которые являются гражданами России и проживают в стране. С 2028 года возраст назначения этой пенсии составит 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.
На тех же условиях социальную пенсию могут получать иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет.
Для малочисленных народов Севера с российским гражданством предусмотрен более ранний возраст назначения: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом на день назначения пенсии они должны постоянно находиться в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера.
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общество , социальный фонд
Общество , Социальный фонд
Социальную пенсию по старости в России назначают при недостаточном стаже
Социальную пенсию по старости в России назначают при отсутствии стажа работы
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Социальную пенсию по старости в России назначают гражданам, которым не хватает стажа работы или пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости, сообщил Социальный фонд.
Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет стажа работы и минимум 30 пенсионных баллов. Мужчины в этом году могут выйти на страховую пенсию в 64 года, а женщины - в 59 лет.
"Если при достижении пенсионного возраста стажа и (или) величины ИПК не хватает, СФР устанавливает социальную пенсию по старости, но позднее", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что размер социальной пенсии не зависит от продолжительности стажа и заработка. С 1 апреля 2026 года он составляет 9 424,12 рубля и ежегодно индексируется.
Социальная пенсия по старости в 2026–2027 годах положена мужчинам с 69 лет и женщинам с 64 лет, которые являются гражданами России и проживают в стране. С 2028 года возраст назначения этой пенсии составит 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.
На тех же условиях социальную пенсию могут получать иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет.
Для малочисленных народов Севера с российским гражданством предусмотрен более ранний возраст назначения: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом на день назначения пенсии они должны постоянно находиться в местах традиционного проживания малочисленных народов Севера.