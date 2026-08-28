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Россия сместила приоритет в геологоразведке на дефицитные виды сырья

Россия сместила приоритет в геологоразведке на дефицитные виды сырья - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россия сместила приоритет в геологоразведке на дефицитные виды сырья

Россия сместила приоритет в финансируемой государством геологоразведке на дефицитные виды сырья, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T10:19+0300

2026-08-28T10:19+0300

2026-08-28T10:19+0300

россия

якутия

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дальний восток

александр козлов

минприроды

вэф

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия сместила приоритет в финансируемой государством геологоразведке на дефицитные виды сырья, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "На поиск дефицитных видов минерального сырья нацелен второй этап проекта "Геология: возрождение легенды". Если в 2022 году из 58 действующих объектов государственной геологоразведки на твердые полезные ископаемые только пять были дефицитными видами (вольфрам, графит, плавиковый шпат, титан, уран), то уже в 2026 году из 52 объектов на них приходится 25", - сказал он. Министр отметил, что речь идет о вольфраме, молибдене, титане, литии, бериллии, марганцевых рудах, хромовых рудах, уране, графите, плавиковом шпате. Работы идут на Дальнем Востоке, в Сибири и Центральной России. Например, в Якутии ищут уран, вольфрам и графит, в Бурятии - уран, вольфрам и бериллий, в Забайкальском крае и Еврейской автономной области - уран, в Красноярском крае - литий и плавиковый шпат, в Республике Алтай - марганцевые руды, в Хакасии - молибден, а в Томской и Тамбовской областях - титан и цирконий. "На 23 объектах идет государственная геологоразведка углеводородов. Это геолого-геофизические работы в республиках Коми и Якутия, Саратовской и Омской областях, Красноярском крае, а также на шельфе Берингова и Охотского морей", - добавил Козлов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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россия, якутия, красноярский край, дальний восток, александр козлов, минприроды, вэф