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Россия намерена укреплять сотрудничество в геологии с Гвинеей-Бисау
Россия намерена укреплять сотрудничество в геологии с Гвинеей-Бисау - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россия намерена укреплять сотрудничество в геологии с Гвинеей-Бисау
Россия планирует укреплять сотрудничество в геологической сфере с Ганой и Гвинеей-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T11:32+0300
2026-08-28T11:32+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия планирует укреплять сотрудничество в геологической сфере с Ганой и Гвинеей-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В мае прошло первое заседание рабочей группы с Центральноафриканской Республикой, в планах - укрепление сотрудничества с Ганой, Гвинеей-Бисау и другими африканскими странами", - сказал он, комментируя сотрудничество со странами Африки в области геологии.
Министр добавил, что Россия уже сотрудничает в этой сфере с Алжиром, Мозамбиком, Зимбабве, Анголой, Гвинейской Республикой, Суданом, ЮАР, Сьерра-Леоне и Марокко.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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россия, гана, гвинея-бисау, африка, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, ГАНА, Гвинея-Бисау, АФРИКА, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
Россия намерена укреплять сотрудничество в геологии с Гвинеей-Бисау
Козлов: Россия намерена укреплять сотрудничество в геологии с Ганой и Гвинеей-Бисау
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россия планирует укреплять сотрудничество в геологической сфере с Ганой и Гвинеей-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В мае прошло первое заседание рабочей группы с Центральноафриканской Республикой, в планах - укрепление сотрудничества с Ганой, Гвинеей-Бисау и другими африканскими странами", - сказал он, комментируя сотрудничество со странами Африки в области геологии.
Министр добавил, что Россия уже сотрудничает в этой сфере с Алжиром, Мозамбиком, Зимбабве, Анголой, Гвинейской Республикой, Суданом, ЮАР, Сьерра-Леоне и Марокко.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.