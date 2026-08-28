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В России средний срок автокредита превысил 6 лет - 28.08.2026, ПРАЙМ
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В России средний срок автокредита превысил 6 лет
В России средний срок автокредита превысил 6 лет - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России средний срок автокредита превысил 6 лет
Средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет, достигнув максимума с начала 2024 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T12:30+0300
2026-08-28T12:30+0300
бизнес
финансы
россия
москва
санкт-петербург
хмао
алексей волков
нбки
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет, достигнув максимума с начала 2024 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в июле 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 6,05 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17,4% (в июле 2025 года – 5,15 лет), а с предыдущим месяцем – на 2% (в июне 2026 года – 5,93 лет). Это максимальное значение данного показателя с начала 2024 года", – сказано в пресс-релизе. Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2026 года был отмечен в Краснодарском (6,68 лет) и Ставропольском (6,58 лет) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,46 лет) и Оренбургской (6,45 лет) областях, а также Пермском крае (6,43 лет). При этом наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,43 лет), Московская область (5,54 лет) и Санкт-Петербург (5,58 лет). Наиболее серьезная динамика роста в годовом выражении среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании) в июле была зафиксирована в Чувашии (+28,1%), а также Самарской (+26,6%) Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год вырос на 13,6% и 16,3% соответственно. "Увеличение сроков автокредитов позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Отмечается, что при одобрении автокредитов банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков – это позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, отметил Волков.
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192
40
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40
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бизнес, финансы, россия, москва, санкт-петербург, хмао, алексей волков, нбки
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ХМАО, Алексей Волков, НБКИ
12:30 28.08.2026
 
В России средний срок автокредита превысил 6 лет

НБКИ: средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет, достигнув максимума с начала 2024 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в июле 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 6,05 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17,4% (в июле 2025 года – 5,15 лет), а с предыдущим месяцем – на 2% (в июне 2026 года – 5,93 лет). Это максимальное значение данного показателя с начала 2024 года", – сказано в пресс-релизе.
Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2026 года был отмечен в Краснодарском (6,68 лет) и Ставропольском (6,58 лет) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,46 лет) и Оренбургской (6,45 лет) областях, а также Пермском крае (6,43 лет).
При этом наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,43 лет), Московская область (5,54 лет) и Санкт-Петербург (5,58 лет).
Наиболее серьезная динамика роста в годовом выражении среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании) в июле была зафиксирована в Чувашии (+28,1%), а также Самарской (+26,6%) Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год вырос на 13,6% и 16,3% соответственно.
"Увеличение сроков автокредитов позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
Отмечается, что при одобрении автокредитов банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков – это позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, отметил Волков.
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГХМАОАлексей ВолковНБКИ
 
 
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