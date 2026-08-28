https://1prime.ru/20260828/rossija-872764806.html

В России средний срок автокредита превысил 6 лет

В России средний срок автокредита превысил 6 лет - 28.08.2026, ПРАЙМ

В России средний срок автокредита превысил 6 лет

Средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет, достигнув максимума с начала 2024 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:30+0300

2026-08-28T12:30+0300

2026-08-28T12:30+0300

бизнес

финансы

россия

москва

санкт-петербург

хмао

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872764806.jpg?1787909423

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Средний срок автокредита в России в июле превысил 6 лет, достигнув максимума с начала 2024 года, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в июле 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 6,05 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 17,4% (в июле 2025 года – 5,15 лет), а с предыдущим месяцем – на 2% (в июне 2026 года – 5,93 лет). Это максимальное значение данного показателя с начала 2024 года", – сказано в пресс-релизе. Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в июле 2026 года был отмечен в Краснодарском (6,68 лет) и Ставропольском (6,58 лет) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,46 лет) и Оренбургской (6,45 лет) областях, а также Пермском крае (6,43 лет). При этом наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,43 лет), Московская область (5,54 лет) и Санкт-Петербург (5,58 лет). Наиболее серьезная динамика роста в годовом выражении среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в автокредитовании) в июле была зафиксирована в Чувашии (+28,1%), а также Самарской (+26,6%) Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за год вырос на 13,6% и 16,3% соответственно. "Увеличение сроков автокредитов позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты", – приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. Отмечается, что при одобрении автокредитов банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков – это позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, отметил Волков.

москва

санкт-петербург

хмао

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, москва, санкт-петербург, хмао, алексей волков, нбки