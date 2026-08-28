https://1prime.ru/20260828/rossija-872769089.html
В России выпуск черной икры вырос на 5% в годовом выражении
В России выпуск черной икры вырос на 5% в годовом выражении - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России выпуск черной икры вырос на 5% в годовом выражении
Выпуск черной икры в России в январе-июле вырос на 5% в годовом выражении - до 45 тонн, после небольшой просадки в начале 2026 года производство продолжает... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T13:31+0300
2026-08-28T13:31+0300
2026-08-28T13:41+0300
промышленность
россия
рыбный союз
росстат
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выпуск черной икры в России в январе-июле вырос на 5% в годовом выражении - до 45 тонн, после небольшой просадки в начале 2026 года производство продолжает уверенно расти, сообщил аналитический центр Рыбного союза на основе данных Росстата. "В январе-июле 2026 года объем производства рыбной продукции в России превысил 2,4 миллиона тонн. Наиболее значительный рост показал выпуск рыбного филе, пресервов и мороженых ракообразных", - сообщил союз. "Производство икры осетровой увеличилось на 5%, до 45 тонн. После небольшой просадки в начале 2026 года выпуск осетровой икры продолжает уверенный рост", - сказано в сообщении. Аналитики напомнили, что по итогам 2025 года производство осетровой икры в России увеличилось на 9% - до 89 тонн.
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промышленность, россия, рыбный союз, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Рыбный союз, Росстат
В России выпуск черной икры вырос на 5% в годовом выражении
Рыбный союз: выпуск черной икры в России в январе-июле вырос на 5%
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Выпуск черной икры в России в январе-июле вырос на 5% в годовом выражении - до 45 тонн, после небольшой просадки в начале 2026 года производство продолжает уверенно расти, сообщил аналитический центр Рыбного союза на основе данных Росстата.
"В январе-июле 2026 года объем производства рыбной продукции в России превысил 2,4 миллиона тонн. Наиболее значительный рост показал выпуск рыбного филе, пресервов и мороженых ракообразных", - сообщил союз.
"Производство икры осетровой увеличилось на 5%, до 45 тонн. После небольшой просадки в начале 2026 года выпуск осетровой икры продолжает уверенный рост", - сказано в сообщении.
Аналитики напомнили, что по итогам 2025 года производство осетровой икры в России увеличилось на 9% - до 89 тонн.