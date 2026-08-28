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Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны
Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны
Представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх, а также рассмотрели | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:51+0300
2026-08-28T16:17+0300
бизнес
мировая экономика
афганистан
камаз
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх, а также рассмотрели пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил афганскому Pajhwok пресс-секретарь главного управления госкомпаний Афганистана Мохаммад Наби Бахар. "Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов выступил с предложением о создании такой зоны (в порту Хайратон - ред.) в ходе встречи с главой управления Ахмадом Джаном Билалом. Жирнов отметил, что предлагаемая зона обеспечит необходимые условия для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, упаковки товаров и ведения другой экономической деятельности", - сказал Бахар. По его словам, российский посол также представил предложения, касающиеся акционерных обществ, связанных с компаниями "Астрас" и "Афсотр". Эти две совместные советско-афганские транспортные компании успешно работали на территории Афганистана в 80-х годах прошлого столетия, используя для грузоперевозок в основном советские автомобили "КамАЗ" и чехословацкие Tatra, располагавшиеся на базах в Хайратоне. Бахар также сообщил, что Билал приветствовал данную инициативу и подчеркнул важность создания экономической зоны в порту Хайратон. Согласно его информации, управление работает над укреплением и расширением деятельности компаний "Астрас"и "Афсотр" для содействия экспорту афганских свежих и сушеных фруктов на международные рынки. Он добавил, что Афганистан приветствует сотрудничество с Россией в различных секторах экономики и готов к дальнейшему расширению двусторонних торговых и экономических связей. Глава управления также призвал к сотрудничеству с российской стороной и заключению соглашений по созданию в Афганистане мастерской по ремонту автомобилей "КамАЗ", а также по импорту нефтепродуктов из России, отмечает Pajhwok.
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бизнес, мировая экономика, афганистан, камаз
Бизнес, Мировая экономика, АФГАНИСТАН, Камаз
15:51 28.08.2026 (обновлено: 16:17 28.08.2026)
 
Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны

Pajhwok: Россия и Афганистан обсудили создание особой экономической зоны в порту Хайратон

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх, а также рассмотрели пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщил афганскому Pajhwok пресс-секретарь главного управления госкомпаний Афганистана Мохаммад Наби Бахар.
"Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов выступил с предложением о создании такой зоны (в порту Хайратон - ред.) в ходе встречи с главой управления Ахмадом Джаном Билалом. Жирнов отметил, что предлагаемая зона обеспечит необходимые условия для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, упаковки товаров и ведения другой экономической деятельности", - сказал Бахар.
По его словам, российский посол также представил предложения, касающиеся акционерных обществ, связанных с компаниями "Астрас" и "Афсотр". Эти две совместные советско-афганские транспортные компании успешно работали на территории Афганистана в 80-х годах прошлого столетия, используя для грузоперевозок в основном советские автомобили "КамАЗ" и чехословацкие Tatra, располагавшиеся на базах в Хайратоне.
Бахар также сообщил, что Билал приветствовал данную инициативу и подчеркнул важность создания экономической зоны в порту Хайратон. Согласно его информации, управление работает над укреплением и расширением деятельности компаний "Астрас"и "Афсотр" для содействия экспорту афганских свежих и сушеных фруктов на международные рынки.
Он добавил, что Афганистан приветствует сотрудничество с Россией в различных секторах экономики и готов к дальнейшему расширению двусторонних торговых и экономических связей. Глава управления также призвал к сотрудничеству с российской стороной и заключению соглашений по созданию в Афганистане мастерской по ремонту автомобилей "КамАЗ", а также по импорту нефтепродуктов из России, отмечает Pajhwok.
 
БизнесМировая экономикаАФГАНИСТАНКамаз
 
 
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