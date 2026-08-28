https://1prime.ru/20260828/rossija-872797843.html
В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи
В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи - 28.08.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи
Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России, так, ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T22:12+0300
2026-08-28T22:12+0300
2026-08-28T22:16+0300
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России, так, ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для скоростного спуска, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. "Планируется еще разработать ГОСТы на помосты для тяжелой атлетики, доски для спортивного разбивания, ворота для водного поло, планки для прыжков с шестом и в высоту, а также горные лыжи для скоростного спуска", - сказал Абраменков. Среди новых ГОСТов на спортивное оборудование в России с 1 сентября текущего года начнет действовать стандарт на волейбольное оборудование. Он содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетка, стойки, натяжные устройства, а также те, что необходимы для крепления троса.
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бизнес, россия, промышленность, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи
Абраменков: в России разрабатываются новые ГОСТы на спортивное оборудование
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России, так, ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для скоростного спуска, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
"Планируется еще разработать ГОСТы на помосты для тяжелой атлетики, доски для спортивного разбивания, ворота для водного поло, планки для прыжков с шестом и в высоту, а также горные лыжи для скоростного спуска", - сказал Абраменков.
Среди новых ГОСТов на спортивное оборудование в России с 1 сентября текущего года начнет действовать стандарт на волейбольное оборудование. Он содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетка, стойки, натяжные устройства, а также те, что необходимы для крепления троса.