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В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи

В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи - 28.08.2026, ПРАЙМ

В России разрабатывают ГОСТ на горные лыжи

Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России, так, ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T22:12+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Новые ГОСТы на спортивное оборудование уже разрабатываются в России, так, ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания и горные лыжи для скоростного спуска, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. "Планируется еще разработать ГОСТы на помосты для тяжелой атлетики, доски для спортивного разбивания, ворота для водного поло, планки для прыжков с шестом и в высоту, а также горные лыжи для скоростного спуска", - сказал Абраменков. Среди новых ГОСТов на спортивное оборудование в России с 1 сентября текущего года начнет действовать стандарт на волейбольное оборудование. Он содержит требования к материалам, из которых должно быть изготовлено волейбольное оборудование: сетка, стойки, натяжные устройства, а также те, что необходимы для крепления троса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, минпромторг