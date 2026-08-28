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Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы - 28.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы
Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы
Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T00:25+0300
2026-08-28T00:25+0300
бизнес
финансы
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Соответствующие поправки были внесены в закон "О потребительском кредите (займе)". "Заемщик вправе определить длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода. В случае установления льготного периода в связи с обстоятельством, предусмотренным пунктом 7 части 2 настоящей статьи (рождение или усыновление (удочерение) второго ребенка или последующих детей - ред.), длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев", – говорится в тексте документа. Согласно нововведению, льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится полтора года. Если он приемный, то срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита - не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться  такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Первые шесть месяцев заемщик полностью освобожден от платежей - ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с седьмого по 18-й месяцы на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.
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192
40
192
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бизнес, финансы
Бизнес, Финансы
00:25 28.08.2026
 
Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы

Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы в случае рождения второго ребенка

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы.
Соответствующие поправки были внесены в закон "О потребительском кредите (займе)".
"Заемщик вправе определить длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода. В случае установления льготного периода в связи с обстоятельством, предусмотренным пунктом 7 части 2 настоящей статьи (рождение или усыновление (удочерение) второго ребенка или последующих детей - ред.), длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев", – говорится в тексте документа.
Согласно нововведению, льготный период составляет до 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку исполнится полтора года. Если он приемный, то срок отсчитывается с даты усыновления.
Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита - не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться  такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз.
Первые шесть месяцев заемщик полностью освобожден от платежей - ни основной долг, ни проценты не выплачиваются, а с седьмого по 18-й месяцы на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул.
Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.
 
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