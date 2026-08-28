https://1prime.ru/20260828/rossijane-872753597.html
Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки
Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки
Энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году в среднем составила 2558,8 килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T00:28+0300
2026-08-28T00:28+0300
2026-08-28T00:28+0300
общество
россия
чечня
нижегородская область
самарская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872753597.jpg?1787866134
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году в среднем составила 2558,8 килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В среднем за сутки на потребителя приходится 307,3 грамма углеводов, 110 граммов жиров, 82,1 грамма белков.
За год энергетическая ценность рациона почти не изменилась - в 2024 году она была лишь на 16 килокалорий больше. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов - уменьшилось на 3 грамма.
Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни - по итогам прошлого года он составил 3834,6 килокалорий в сутки в среднем на человека. Свыше 3 тысяч килокалорий в сутки потребляют и жители Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а также Забайкальского края.
Наименьшая калорийность суточного рациона по итогам прошлого года оказалась у жителей Республики Алтай и Самарской области - 1967 и 1935 килокалорий соответственно.
чечня
нижегородская область
самарская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, чечня, нижегородская область, самарская область
Общество , РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Нижегородская область, Самарская область
Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки
Энергетическая ценность рациона россиян в 2025 году составила 2558,8 килокалорий
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году в среднем составила 2558,8 килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В среднем за сутки на потребителя приходится 307,3 грамма углеводов, 110 граммов жиров, 82,1 грамма белков.
За год энергетическая ценность рациона почти не изменилась - в 2024 году она была лишь на 16 килокалорий больше. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов - уменьшилось на 3 грамма.
Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни - по итогам прошлого года он составил 3834,6 килокалорий в сутки в среднем на человека. Свыше 3 тысяч килокалорий в сутки потребляют и жители Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а также Забайкальского края.
Наименьшая калорийность суточного рациона по итогам прошлого года оказалась у жителей Республики Алтай и Самарской области - 1967 и 1935 килокалорий соответственно.