https://1prime.ru/20260828/rossijane-872753597.html

Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки

Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россияне в 2025 году потребили 2558,8 килокалорий в сутки

Энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году в среднем составила 2558,8 килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T00:28+0300

2026-08-28T00:28+0300

2026-08-28T00:28+0300

общество

россия

чечня

нижегородская область

самарская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872753597.jpg?1787866134

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в 2025 году в среднем составила 2558,8 килокалорий, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. В среднем за сутки на потребителя приходится 307,3 грамма углеводов, 110 граммов жиров, 82,1 грамма белков. За год энергетическая ценность рациона почти не изменилась - в 2024 году она была лишь на 16 килокалорий больше. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов - уменьшилось на 3 грамма. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни - по итогам прошлого года он составил 3834,6 килокалорий в сутки в среднем на человека. Свыше 3 тысяч килокалорий в сутки потребляют и жители Белгородской, Курганской и Нижегородской областей, а также Забайкальского края. Наименьшая калорийность суточного рациона по итогам прошлого года оказалась у жителей Республики Алтай и Самарской области - 1967 и 1935 килокалорий соответственно.

чечня

нижегородская область

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, чечня, нижегородская область, самарская область