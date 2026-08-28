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Россияне в июле стали брать меньше ипотеки

Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - 28.08.2026, ПРАЙМ

Россияне в июле стали брать меньше ипотеки

Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T02:17+0300

2026-08-28T02:17+0300

2026-08-28T02:17+0300

недвижимость

бизнес

банки

"скоринг бюро"

минфин

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в середине лета этого года банки выдали 87 тысяч жилищных ссуд против 109,9 тысячи месяцем ранее. При этом объем выдач уменьшился за прошлый месяц почти на треть, составив 349,8 миллиарда рублей. Такая просадка по выдачам объясняется ажиотажным спросом на семейную ипотеку в июне. Ожидалось, что в России с 1 июля обновятся правила по этой программе, однако затем было принято решение пока не менять их. Минфин тогда уточнял, что власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, решение будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, банки, "скоринг бюро", минфин