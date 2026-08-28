Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/rossijane-872754182.html
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - 28.08.2026, ПРАЙМ
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T02:17+0300
2026-08-28T02:17+0300
недвижимость
бизнес
банки
"скоринг бюро"
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872754182.jpg?1787872631
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в середине лета этого года банки выдали 87 тысяч жилищных ссуд против 109,9 тысячи месяцем ранее. При этом объем выдач уменьшился за прошлый месяц почти на треть, составив 349,8 миллиарда рублей. Такая просадка по выдачам объясняется ажиотажным спросом на семейную ипотеку в июне. Ожидалось, что в России с 1 июля обновятся правила по этой программе, однако затем было принято решение пока не менять их. Минфин тогда уточнял, что власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, решение будет принято не ранее 1 октября 2026 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, банки, "скоринг бюро", минфин
Недвижимость, Бизнес, Банки, "Скоринг бюро", Минфин
02:17 28.08.2026
 
Россияне в июле стали брать меньше ипотеки

"Скоринг бюро": россияне в июле стали брать меньше ипотеки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Россияне в июле стали брать меньше ипотеки - выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, в середине лета этого года банки выдали 87 тысяч жилищных ссуд против 109,9 тысячи месяцем ранее. При этом объем выдач уменьшился за прошлый месяц почти на треть, составив 349,8 миллиарда рублей.
Такая просадка по выдачам объясняется ажиотажным спросом на семейную ипотеку в июне. Ожидалось, что в России с 1 июля обновятся правила по этой программе, однако затем было принято решение пока не менять их.
Минфин тогда уточнял, что власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, решение будет принято не ранее 1 октября 2026 года.
 
НедвижимостьБизнесБанки"Скоринг бюро"Минфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала