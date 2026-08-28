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ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции в цифровом рубле с 1 сентября

ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции в цифровом рубле с 1 сентября - 28.08.2026, ПРАЙМ

ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции в цифровом рубле с 1 сентября

Более половины населения страны (62%) готовы попробовать операции в цифровом рубле с 1 сентября, сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные опроса. | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T08:39+0300

2026-08-28T08:39+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Более половины населения страны (62%) готовы попробовать операции в цифровом рубле с 1 сентября, сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные опроса. "Опрос ВТБ: 62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября… Из них 27% готовы сразу открыть счет, еще 34% — когда встретят такой способ оплаты в магазинах", - говорится в сообщении. Опрос проводился среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек. По мнению опрошенных, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству — налогов, пошлин, штрафов (44%). Еще 41% ожидают его использования для государственных выплат, 39% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов. Среди главных преимуществ цифрового рубля чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (59%), а 40% отметили, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счету можно будет получить из приложений разных банков. Более того, 27% опрошенных указали на большую прозрачность государственных расходов, каждый пятый — на появление смарт-контрактов, 14% — на возможность быстрых переводов за границу. Согласно исследованию, 66% населения готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 16% - без всяких дополнительных условий, еще 43% при этом рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды, а еще 7% - если так решит работодатель или государство. Что касается смарт-контрактов, почти половине опрошенных интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, около трети заинтересованы в смарт-контрактах между физлицами, а 26% — с участием бизнеса. Цифровой рубль - это новая форма валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Так, появится возможность открывать цифровые кошельки через мобильные приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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