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Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос

Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос - 28.08.2026, ПРАЙМ

Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос

Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид, при этом половина из них имели высшее образование, говорится в исследовании... | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T05:20+0300

2026-08-28T05:20+0300

2026-08-28T05:20+0300

финансы

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид, при этом половина из них имели высшее образование, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый десятый опрошенный россиянин сталкивался с финансовой пирамидой. При этом 54% из них имели высшее образование, 21% неоконченное высшее, 19% среднее специальное и лишь 6% имели только среднее образование", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено 5000 человек. Треть опрошенных в качестве причины, по которой они сталкивались с финансовыми пирамидами, назвали поиск высоких доходностей для вложений. Еще 29% - из-за уговоров друзей, близких или знакомых. Примерно каждый четвертый принял пирамиду за интересный стартап и хотел вложиться, чтобы поддержать идею. "Финансовая пирамида не обязательно выглядит как очевидный обман. Сегодня организаторы могут использовать профессиональную терминологию, красивые презентации, реальные офисы, рекламу в социальных сетях и даже привлекать людей, которые уже имеют опыт работы с финансами или IT", - говорит исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. "Поэтому рассчитывать только на собственные знания или образование недостаточно", - добавляет он. Эксперт рекомендует перед вложением в какой-либо инвестиционный проект остановиться и проверить, откуда именно организация получает доход, есть ли у нее необходимые лицензии, кто стоит за проектом и насколько реалистична заявленная доходность. "Особенно осторожно стоит относиться к предложениям, где обещают высокий и практически гарантированный заработок или торопят с решением. Чем сильнее вас убеждают вложиться прямо сейчас, тем больше причин взять паузу и самостоятельно проверить проект", - заключил Баджурак.

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финансы