Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос - 28.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260828/rossijanin-872755112.html
Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос
Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос - 28.08.2026, ПРАЙМ
Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос
Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид, при этом половина из них имели высшее образование, говорится в исследовании... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T05:20+0300
2026-08-28T05:20+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872755112.jpg?1787883636
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид, при этом половина из них имели высшее образование, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый десятый опрошенный россиянин сталкивался с финансовой пирамидой. При этом 54% из них имели высшее образование, 21% неоконченное высшее, 19% среднее специальное и лишь 6% имели только среднее образование", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено 5000 человек. Треть опрошенных в качестве причины, по которой они сталкивались с финансовыми пирамидами, назвали поиск высоких доходностей для вложений. Еще 29% - из-за уговоров друзей, близких или знакомых. Примерно каждый четвертый принял пирамиду за интересный стартап и хотел вложиться, чтобы поддержать идею. "Финансовая пирамида не обязательно выглядит как очевидный обман. Сегодня организаторы могут использовать профессиональную терминологию, красивые презентации, реальные офисы, рекламу в социальных сетях и даже привлекать людей, которые уже имеют опыт работы с финансами или IT", - говорит исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. "Поэтому рассчитывать только на собственные знания или образование недостаточно", - добавляет он. Эксперт рекомендует перед вложением в какой-либо инвестиционный проект остановиться и проверить, откуда именно организация получает доход, есть ли у нее необходимые лицензии, кто стоит за проектом и насколько реалистична заявленная доходность. "Особенно осторожно стоит относиться к предложениям, где обещают высокий и практически гарантированный заработок или торопят с решением. Чем сильнее вас убеждают вложиться прямо сейчас, тем больше причин взять паузу и самостоятельно проверить проект", - заключил Баджурак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
05:20 28.08.2026
 
Каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой, показал опрос

"Выберу.ру": каждый десятый россиянин сталкивался с финансовой пирамидой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин сталкивался с деятельностью финансовых пирамид, при этом половина из них имели высшее образование, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый десятый опрошенный россиянин сталкивался с финансовой пирамидой. При этом 54% из них имели высшее образование, 21% неоконченное высшее, 19% среднее специальное и лишь 6% имели только среднее образование", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено 5000 человек.
Треть опрошенных в качестве причины, по которой они сталкивались с финансовыми пирамидами, назвали поиск высоких доходностей для вложений. Еще 29% - из-за уговоров друзей, близких или знакомых. Примерно каждый четвертый принял пирамиду за интересный стартап и хотел вложиться, чтобы поддержать идею.
"Финансовая пирамида не обязательно выглядит как очевидный обман. Сегодня организаторы могут использовать профессиональную терминологию, красивые презентации, реальные офисы, рекламу в социальных сетях и даже привлекать людей, которые уже имеют опыт работы с финансами или IT", - говорит исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак.
"Поэтому рассчитывать только на собственные знания или образование недостаточно", - добавляет он.
Эксперт рекомендует перед вложением в какой-либо инвестиционный проект остановиться и проверить, откуда именно организация получает доход, есть ли у нее необходимые лицензии, кто стоит за проектом и насколько реалистична заявленная доходность.
"Особенно осторожно стоит относиться к предложениям, где обещают высокий и практически гарантированный заработок или торопят с решением. Чем сильнее вас убеждают вложиться прямо сейчас, тем больше причин взять паузу и самостоятельно проверить проект", - заключил Баджурак.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала