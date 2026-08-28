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Новая ракета России достанет до Европы

Новая ракета России достанет до Европы - 28.08.2026, ПРАЙМ

Новая ракета России достанет до Европы

Россия впервые применила в боевых условиях модернизированную баллистическую ракету, получившую условное наименование "Искандер-1000", пишет ИноСМИ со ссылкой на | 28.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-28T12:56+0300

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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Россия впервые применила в боевых условиях модернизированную баллистическую ракету, получившую условное наименование "Искандер-1000", пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine. По данным Главного управления разведки Украины, 27 августа она поразила цель в Киеве.Ракета 9М723-2 считается более передовой модификацией ракеты 9М723-1 от комплекса "Искандер-М". Её дальность полета достигает 1 000 километров против 500 у предшественницы. "Как предполагают российские источники, ракеты предназначены для размещения на самой западной оконечности России, в Калининграде, что поставит в зону досягаемости цели на большей части территории Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море", — отмечает MWM.По данным украинских источников, главные изменения коснулись двигательной установки — ракета получила двигатель большей мощности, что потребовало увеличения пусковой трубы. Остальные узлы, по заявлению украинской разведки, в основном идентичны предшествующей версии. Как и менее дальнобойные варианты, новые ракеты используют полубаллистические траектории и обладают высокой маневренностью, что крайне осложняет их перехват.Ожидается, что закупка комплексов "Искандер-1000" значительно снизит зависимость российских вооруженных сил от северокорейских баллистических ракет KN-23B и KN-30 схожей дальности. Ранее в 2025 году многочисленные источники сообщали о близости России к началу серийного производства этих комплексов. Первые признаки разработки ракеты появились в мае 2024 года. Применение "Искандер-1000" на Украине может стать прелюдией к их размещению в Калининграде.

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россия, украина, общество , калининград, киев