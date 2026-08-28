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В Совфеде прокомментировали рост российской экономики
В Совфеде прокомментировали рост российской экономики - 28.08.2026, ПРАЙМ
В Совфеде прокомментировали рост российской экономики
Несмотря на санкции, Россия не только сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост, все это свидетельствует о том, что... | 28.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-28T15:13+0300
2026-08-28T15:13+0300
2026-08-28T15:13+0300
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Россия не только сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост, все это свидетельствует о том, что экономика РФ успешно адаптировалась к внешним угрозам, заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Несмотря на все сложности и ограничения, Россия не только сохранила свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, с момента начала специальной военной операции Россия совершила колоссальный экономический прорыв, поднявшись с 6 на 4 место и закрепившись на нем. "Более того накопленный рост за эти годы значительно превышает среднемировой и рост ближайших экономик - Японии и Германии", - отметил политик. По мнению законодателя, все это свидетельствует о том, "что экономика успешно адаптировалась к внешним угрозам, а также благодаря диверсификации органично развивается в любых экономических условиях".
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россия, мировая экономика, совфед
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Совфед
В Совфеде прокомментировали рост российской экономики
Сенатор Шендерюк-Жидков: несмотря на ограничения, российская экономика продолжает рост
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Россия не только сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост, все это свидетельствует о том, что экономика РФ успешно адаптировалась к внешним угрозам, заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Несмотря на все сложности и ограничения, Россия не только сохранила свое четвертое место среди крупнейших экономик мира, но и продолжает рост", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его словам, с момента начала специальной военной операции Россия совершила колоссальный экономический прорыв, поднявшись с 6 на 4 место и закрепившись на нем. "Более того накопленный рост за эти годы значительно превышает среднемировой и рост ближайших экономик - Японии
и Германии", - отметил политик.
По мнению законодателя, все это свидетельствует о том, "что экономика успешно адаптировалась к внешним угрозам, а также благодаря диверсификации органично развивается в любых экономических условиях".
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